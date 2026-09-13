Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он вводит санкции против граждан Украины, выступающих за мирное урегулирование конфликта.

Мендель сообщила, что незадолго до ее выступления в Европарламенте Зеленский ввел санкции и против нее. По ее словам, подобные ограничения в отношении граждан Украины являются антиконституционными.

Она также заявила, что ожидала возможного введения санкций после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Мендель подчеркнула, что произошедшее не изменило ее позицию по вопросу мирного урегулирования.

Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского называла его одним из главных препятствий на пути к миру и критиковала политику украинских властей.

Ранее Мендель заявила о неизбежности начала диалога Украины с Россией. По ее словам, без такого разговора дипломатическое урегулирование невозможно.