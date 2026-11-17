Военно-транспортный Ан-12 разбился в Кемеровской области, совершая плановый полёт. Об этом во вторник проинформировали в Минобороны РФ.

«17 ноября в Кемеровской области при выполнении планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12», — говорится в сообщении.

Машина рухнула в местности, где нет людей. На борту, помимо экипажа, было 19 человек. Все они погибли, уточнили в МО РФ.

Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. Чтобы установить все обстоятельства катастрофы, на месте работает комиссия ВКС России, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе потушили пожар на месте крушения самолета.