Лукашенко допустил, что без России Белоруссию ожидал бы украинский сценарий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году предпринимались попытки «оторвать» республику от России, и, если бы они увенчались успехом, в стране мог бы разразиться кризис, аналогичный тому, что сейчас происходит на Украине. Его слова приводит агентство БелТА.

«Оторвать нас по живому от России — это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит на Украине», — отметил Лукашенко.

Ранее глава государства отмечал, что, несмотря на потенциальную выгоду для Запада, американская делегация никогда не выдвигала требований о разрыве связей Белоруссии с Россией. Накануне он также отметил, что Белоруссия готова и к малой, и к большой сделке с Соединенными Штатами.