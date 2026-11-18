Папа Римский Лев XIV удивил весь мир, разместив в своих соцсетях фото из кабины вертолёта Ми‑17, на котором летел в Перу. Внимание публики привлек российский триколор на шлеме одного из пилотов. Им оказался 45‑летний командир ВВС Перу Джино Бургос с внушительным профессиональным стажем.

На вопрос о том, как у перуанского пилота оказался шлем с российской символикой, ответил в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Возможно, он, как авиатор, влюблён в российские военно-воздушные силы, и кто-то ему подарил этот защитный шлем с российским флагом. Не исключено, что это шлем российского производства. Его могли приобрести где-то на показах авиационной техники, авиационных шоу, выставках. К нашим ВВС, русской технике пилотажа во многих странах мира относятся с большим уважением. В этой ситуации с нашим триколором ничего удивительного нет. Сам по себе шлем удобный, в нём хорошая слышимость, пилот его использует по назначению», — сказал он.

Отметим, что ни командование ВВС Перу, ни иные официальные инстанции не дали разъяснений насчёт российского триколора на шлеме пилота. Поездка понтифика не сопровождалась какими-либо публичными заявлениями относительно деталей экипировки экипажа.