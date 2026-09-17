Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на АЗС во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимой стоимость горючего на автозаправочных станциях республики, которые резко возросли на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана в феврале.

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр 11 сентября констатировал, что высокая стоимость нефтепродуктов сохранится в долгосрочной перспективе. По его данным, цена литра дизельного топлива превысила отметку в 2,3 евро, а бензина — 2,2 евро, что в среднем на 30% выше докризисных показателей. На отдельных АЗС стоимость достигает почти трех евро.

Как подчеркнул глава государства, блокировка морских торговых маршрутов напрямую сказывается на повседневной жизни населения.

«Французы испытывают их (последствия, — прим. ред.) на себе на заправках, где цены стали невыносимыми», — написал Макрон в социальных сетях по результатам переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.

В ходе встречи лидеры также акцентировали внимание на критической важности обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее стало известно, что каждая десятая АЗС во Франции испытывает проблемы с топливом.