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Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на АЗС во Франции

www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимой стоимость горючего на автозаправочных станциях республики, которые резко возросли на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана в феврале.

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр 11 сентября констатировал, что высокая стоимость нефтепродуктов сохранится в долгосрочной перспективе. По его данным, цена литра дизельного топлива превысила отметку в 2,3 евро, а бензина — 2,2 евро, что в среднем на 30% выше докризисных показателей. На отдельных АЗС стоимость достигает почти трех евро.

Как подчеркнул глава государства, блокировка морских торговых маршрутов напрямую сказывается на повседневной жизни населения.

«Французы испытывают их (последствия, — прим. ред.) на себе на заправках, где цены стали невыносимыми», — написал Макрон в социальных сетях по результатам переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.

В ходе встречи лидеры также акцентировали внимание на критической важности обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее стало известно, что каждая десятая АЗС во Франции испытывает проблемы с топливом.
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ДеньгиЭкономикацены на бензин и топливоЭммануэль МакронФранция
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