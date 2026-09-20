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Кандидат в президенты Франции хочет лишить Украину финансирования

pixabay.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что отменит финансирование Украины в случае своей победы на выборах президента в 2027 году.

«Я хочу прекратить любое финансирование, я хочу поддержать усилия Трампа для мира… Это убытки для французов», — заявил Дюпон-Эньян.

По словам политика, Франция ежегодно оказывает финансовую поддержку Киеву в €25 млрд. По мнению Николя, это лишило французские власти возможности сдерживать цены на топливо и электроэнергию.

Политическая платформа Дюпон-Эньяна строится на защите суверенитета Франции, критике Евросоюза, а также требованиях пересмотреть миграционную политику страны.

Ранее бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил изменить формат членства в Евросоюзе и создать Соединённые Штаты Европы.
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ПолитикаУкраинафинансированиеФранция
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