Главу евродипломатии Каю Каллас могут переобъявить в розыск после ее слов о необходимости взлома базы данных об участниках СВО. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Каллас ранее публично предложила выкрасть путем хакерской атаки у России данные об участниках СВО, чтобы обосновать европейские санкции против них.

«Если уголовное дело будет возбуждено, то человека можно объявить заочно в розыск. Конечно, очень странно от лица такого уровня слышать подобного рода заявления, которые явно лежат за гранью нашего уголовного кодекса и соответствующих европейских уголовных кодексов», — сказал Аграновский.

Он допустил, что Каллас могут привлечь по статьям 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 272.1 УК РФ (незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

Напомним, в 2024 году Каллас уже объявляли в розыск. В базе МВД сказано, что глава евродипломатии «разыскивается по статье УК», конкретную статью МВД в базе обычно не указывает. Летом 2022 года она заявляла, что в Эстонии уберут «из публичного пространства» все советские памятники.