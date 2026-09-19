Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
357

Junge Welt: милитаристская политика Мерца противоречит интересам немцев

IMAGO / Agentur Matthias Wehnert / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит курс на увеличение военной помощи Украине и усиление оборонного потенциала страны, пишет Junge Welt.

Авторы публикации считают, что такая политика не соответствует интересам значительной части немецкого общества и сопровождается недостаточным учетом общественных настроений.

Издание отмечает, что в 2027 году военные расходы Германии должны существенно вырасти и достичь 140 млрд евро. При этом немецкое правительство в текущем году направляет на поддержку Украины 11,6 млрд евро, что, по оценке авторов статьи, делает Берлин одним из наиболее крупных европейских доноров Киева.

Junge Welt связывает рост военных расходов с возможными последствиями для социальной сферы. Авторы публикации полагают, что дальнейшее увеличение финансирования обороны способно усилить нагрузку на систему социального обеспечения, а действия правительства Мерца, по их мнению, расходятся с ожиданиями части немецких избирателей.

Ранее лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал не выплачивать так называемое гражданское пособие живущим в Германии украинским мужчинам трудоспособного возраста и выступил за отправку их в ВСУ. 
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаФридрих МерцГермания
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть