Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит курс на увеличение военной помощи Украине и усиление оборонного потенциала страны, пишет Junge Welt.

Авторы публикации считают, что такая политика не соответствует интересам значительной части немецкого общества и сопровождается недостаточным учетом общественных настроений.

Издание отмечает, что в 2027 году военные расходы Германии должны существенно вырасти и достичь 140 млрд евро. При этом немецкое правительство в текущем году направляет на поддержку Украины 11,6 млрд евро, что, по оценке авторов статьи, делает Берлин одним из наиболее крупных европейских доноров Киева.

Junge Welt связывает рост военных расходов с возможными последствиями для социальной сферы. Авторы публикации полагают, что дальнейшее увеличение финансирования обороны способно усилить нагрузку на систему социального обеспечения, а действия правительства Мерца, по их мнению, расходятся с ожиданиями части немецких избирателей.

Ранее лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал не выплачивать так называемое гражданское пособие живущим в Германии украинским мужчинам трудоспособного возраста и выступил за отправку их в ВСУ.