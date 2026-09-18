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Изъятие русского бизнеса в Армении в Совбезе РФ назвали «выстрелом в ногу»

young shanahan / Flickr.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Если Ереван продолжит придерживаться тактики на экспроприацию активов русского бизнеса, включая промышленные и инфраструктурные предприятия, то это станет «выстрелом в ногу» экономике страны, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

По его словам, бизнес из РФ создал в стране десятки тысяч рабочих мест и эффективно и на законных основаниях управляет своими активами, внося значительный вклад в ВВП республики. Однако наши власти фиксируют признаки того, что в Армении раскручиваются тезисы о недофинансированности предприятий, негативном влиянии на инвестиционный климат, экологическом ущербе, низкой зарплаты сотрудников.

«Это делается для того, чтобы обесценить российские активы и вынудить собственников избавиться от них», — подчеркнул Шевцов.

При этом под давлением сейчас находятся не только российский бизнес, но и те предприниматели Армении, которые не согласны с политикой Пашиняна и находятся в оппозиции. В качестве примера замсекретаря СБ РФ привел лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, у которого в июле этого года изъяли «Ереванский коньячный винно-водочный комбинат Ереван Ной» и завод «Араратцемент».

«Как мы видим, экономические «кнут и рейдерство» становятся вполне рабочим инструментом армянских властей, проводящих выгодную им политику по ухудшению условий для российских компаний и занятых на них собственных граждан, а также «зачистки» политического поля от своих главных конкурентов», — подвел черту Шевцов. 
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