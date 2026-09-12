Премьер Украины Корецкий назвал будущую зиму главным вызовом для страны

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима станет основным вызовом для страны.

«Безусловно, зима — главный вызов. И мы все готовимся к этому», — заявил он.

Прошлой зимой на Украине на фоне масштабных повреждений энергетической инфраструктуры надолго отключали электроснабжение и отопление. Власти страны сообщают, что предстоящая зима может стать еще сложнее.

Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что власти Украины призывают киевлян готовиться к тяжелой зиме и предлагают им покинуть город.