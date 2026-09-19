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Историк Фергюсон: Украине не стоит рассчитывать на победу в конфликте с РФ

Ivan Antypenko / Reuters
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Украине не стоит рассчитывать на победу в конфликте с Россией. Такую точку зрения озвучил британский историк Нил Фергюсон в материале, опубликованном в газете The Times.

По его мнению, попытки Киева ослабить Москву экономическими методами не увенчались успехом. При этом российская сторона в ответ на действия Украины нанесла ощутимые удары по ее военным объектам, которые стали крайне чувствительными для украинской обороны.

Кроме того, эксперт подчеркнул достижения России в сфере оборонных технологий, в частности, в создании реактивных дронов и собственной спутниковой системы связи. Также он отметил выгодное партнерство России с ключевыми торговыми союзниками, прежде всего с Китаем.

В то же время Украина сталкивается с дефицитом средств противовоздушной обороны и полностью зависит от поставок из-за рубежа, добавил историк. Помимо этого, Фергюсон обратил внимание на нарастание внутренних политических противоречий в стране, примером чего стала отставка бывшего главы оборонного ведомства Михаила Федорова, спровоцировавшая массовые протесты.

Ранее экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что у Евросоюза нет плана на случай конфликта с Россией.
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