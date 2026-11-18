Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, ЕС может выкрасть информацию об участвующих в СВО российских военных. В ответ на ее угрозы российские хакеры отметили, что могут взломать базы ее ведомства.

В эксклюзивном комментарии aif.ru хакер PalachPro объяснил, что в развитых странах Европы с безопасностью далеко не идеально, поэтому вопрос только в ресурсах, времени и уровне подготовки.

«Самое интересное в её ведомстве — внутренняя переписка, закрытые переговоры, планы по санкциям против России, дипломатические отчёты и документы, которые ещё не вышли в публичное поле», — рассказал он о том, что может храниться в базах ведомства.

Ранее Кая Каллас заявила, что данные военных ВС РФ необходимы, чтобы включить их в 22-й пакет санкций ЕС и ввести в отношении них визовые ограничения.