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Главное унижение Макрона: француза ждет крах после ссоры с Москвой

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал причины стремительного падения рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщалось, рейтинг одобрения Макрона снизился до 16% — минимального значения с момента его избрания в 2017 году. Доля французов, недовольных политикой главы государства, при этом достигла 81%.

Данилин отметил, что причин, которые привели к таким показателям, несколько.

«Макрон является проводником не французских интересов, а глобалистских интересов и интересов евробюрократии. Поэтому мы наблюдаем серьёзные социально-экономические проблемы во Франции, связанные с падением уровня жизни, с миграцией и, в том числе, с падением влияния Франции на мировой арене», — заявил эксперт.

Данилин обозначил, что Франция теряет свои позиции в Сахеле — регионе Северной Африки, где у Парижа традиционно было сильное влияние.

«Сахель отворачивается от Парижа и поворачивается в сторону Москвы и Пекина. Именно этим обусловлено крайне негативное отношение Макрона к России. Но и ссора с Москвой не идёт на пользу Макрону, совсем не идёт», — подчеркнул политолог.

Кроме того, Данилин указал на непопулярность премьер-министров, которых назначает Макрон.

«Те руководители, которых ставит Макрон в качестве премьер-министров, не имеют никакой поддержки в народе. Они какие-то довольно странные персоны. Плюс наличие Меланшона и Ле Пен как противников курса Макрона, которые предлагают реальную альтернативу и справа, и слева. Всё это не может не работать на падение рейтинга», — резюмировал эксперт.

Ранее генеральный директор социологической службы Ipsos-Bva Брис Тентюрье сообщил, что недовольство граждан Франции Макроном находится на пике. Среди факторов он назвал проблемы, связанные с роспуском Национального собрания, ситуацию с бюджетом и снижение покупательной способности.
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