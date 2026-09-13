Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
194

Рейтинг одобрения Макрона впервые с 2017 года упал до 16%

Michtof / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона снизился до 16% — минимального значения с момента его избрания в 2017 году. Об этом сообщила La Tribune со ссылкой на опрос Ipsos-Bva.

Доля французов, недовольных политикой главы государства, при этом достигла 81%.

Генеральный директор Ipsos-Bva Брис Тентюрье заявил, что недовольство граждан находится на пике. Среди факторов он назвал проблемы, связанные с роспуском Национального собрания, ситуацию с бюджетом и снижение покупательной способности.

По его словам, во французском обществе также укрепляется представление о том, что государственные институты работают с перебоями.

Ранее сообщалось, что в августе Макрон столкнулся с критикой во Франции из-за отдыха на Лазурном Берегу во время масштабных лесных пожаров. Представители оппозиции сочли его отдых неуместным на фоне сложившейся в стране ситуации.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Политикаполитикаобщественное мнениеопросыЭммануэль МакронрейтингФранция
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть