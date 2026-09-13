Рейтинг одобрения Макрона впервые с 2017 года упал до 16%

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона снизился до 16% — минимального значения с момента его избрания в 2017 году. Об этом сообщила La Tribune со ссылкой на опрос Ipsos-Bva.

Доля французов, недовольных политикой главы государства, при этом достигла 81%.

Генеральный директор Ipsos-Bva Брис Тентюрье заявил, что недовольство граждан находится на пике. Среди факторов он назвал проблемы, связанные с роспуском Национального собрания, ситуацию с бюджетом и снижение покупательной способности.

По его словам, во французском обществе также укрепляется представление о том, что государственные институты работают с перебоями.

Ранее сообщалось, что в августе Макрон столкнулся с критикой во Франции из-за отдыха на Лазурном Берегу во время масштабных лесных пожаров. Представители оппозиции сочли его отдых неуместным на фоне сложившейся в стране ситуации.