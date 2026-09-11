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Германист Котов заявил, что Мерц намерен оставаться у власти до 2029 года

www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, вероятно, не уйдёт в отставку до окончания срока нынешнего состава бундестага в 2029 году, считает научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Котов.

По словам германиста, Христианско-демократический союз постарается сохранить Мерца у власти, несмотря на падение его рейтинга и усиление «Альтернативы для Германии». При этом Котов допустил, что АдГ сможет участвовать в формировании правительства земли Саксония-Анхальт.

«Есть шанс, что "Альтернатива" сможет сформировать правительство со своим участием в земле Саксония-Анхальт. И это правительство станет постоянным раздражителем для Мерца», — отметил эксперт в беседе с KP.RU.

Котов также назвал слабым выступление канцлера во время спора с лидером АдГ Алисой Вайдель в бундестаге и связал это с дальнейшим снижением его поддержки.

На фоне конфликта АдГ подала на Мерца в суд за клевету после его заявления о миграционной политике партии. Кроме того, «Альтернатива» предложила «Союзу Сары Вагенкнехт» обсудить коалицию в Саксонии-Анхальт.
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ПолитикаФРГБундестагФридрих МерцГермания
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