Ирландия отказалась участвовать в «Евровидении-2027» из-за Израиля

Ирландия не будет участвовать и транслировать «Евровидение-2027» из-за участия Израиля, сообщает KP.RU со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что решение связано с продолжающейся гибелью людей в секторе Газа и гуманитарным кризисом, который, по оценке ирландской стороны, по-прежнему представляет угрозу для мирного населения.

Ирландия стала первой страной, объявившей о бойкоте конкурса 2027 года.

В 2026 году участие Израиля также вызвало политические споры вокруг конкурса. Тогда от участия и трансляции «Евровидения» отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения.