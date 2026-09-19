Канада рассчитывает до конца текущего года определить основные параметры соглашения об ассоциированном членстве в Европейском союзе. Об этом сообщает Economist со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства премьер-министра Марка Карни.

В ближайшие месяцы Оттава и Брюссель намерены сосредоточиться на ключевых направлениях будущего сотрудничества. В частности, стороны планируют обсудить сближение стандартов, интеграцию финансовых рынков и расширение возможностей для молодежной мобильности.

Отдельное внимание предполагается уделить взаимодействию в энергетической сфере и сотрудничеству в области критически важных минералов. По данным издания, канадские власти рассчитывают согласовать общие контуры потенциальной сделки к концу года, после чего переговоры могут перейти к более детальной проработке условий.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Евросоюз фактически издевается над Владимиром Зеленским, предложив заключить стратегический альянс не с Украиной, а с Канадой.