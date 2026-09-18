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Дмитриев оценил стрижку главы Palantir и посоветовал ему пить травяной чай

Roman Naumov / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, высказался о новой стрижке гендиректора Palantir Алекса Карпа.

Ранее Дмитриев советовал Карпу пересмотреть имидж и не продвигать свои продукты, делая ставку на враждебную риторику . Теперь, посмотрев выступление главы Palantir на CNBC, Дмитриев заметил, что, похоже, его рекомендация насчёт смены образа была услышана.

«Теперь ему нужно пить больше травяного чая и меньше рекламировать свой Skynet», — добавил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ также указал на то, что глобалистские СМИ и политики уже потеряли связь с реальностью.
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