Дмитриев оценил стрижку главы Palantir и посоветовал ему пить травяной чай

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, высказался о новой стрижке гендиректора Palantir Алекса Карпа.

Ранее Дмитриев советовал Карпу пересмотреть имидж и не продвигать свои продукты, делая ставку на враждебную риторику . Теперь, посмотрев выступление главы Palantir на CNBC, Дмитриев заметил, что, похоже, его рекомендация насчёт смены образа была услышана.

«Теперь ему нужно пить больше травяного чая и меньше рекламировать свой Skynet», — добавил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ также указал на то, что глобалистские СМИ и политики уже потеряли связь с реальностью.