Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал резкий рост цен на газ в Европе с последствиями идеологии глобалистов.

В соцсети X* Дмитриев отреагировал на публикацию пользователя, который разместил видео с высказыванием Владимира Путина, прозвучавшим на полях саммита БРИКС в Индии. В своём комментарии президент отметил, что если раньше Россия поставляла газ в Европу примерно по 150 долларов за тысячу кубометров, то сейчас стоимость для европейских потребителей превышает тысячу долларов за тот же объём.

«Высокая плата за провалы идеологии глобалистов и ее глубокую экономическую иррациональность», — отметил Дмитриев в своей публикации.

Ранее спецпредставитель президента РФ также указал на то, что глобалистские СМИ и политики уже потеряли связь с реальностью.