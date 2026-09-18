DM: брат Дианы заявил, что Карл III радовался смерти принцессы

Принц Уэльский Чарльз, ныне король Великобритании Карл III, радовался смерти своей бывшей жены, принцессы Дианы, как «выигрышу в лотерею». Об этом заявил ее брат граф Чарльз Спенсер в книге «Лебединая песня: Диана, моя сестра» (Swan Song: Diana, My Sister), выдержки из которой приводит The Daily Mail.

По утверждению Спенсера, после смерти Дианы принц Чарльз позвонил ему, и в его голосе чувствовалось «головокружительное ликование», свойственное, как отметил граф, победителю лотереи.

«Голос будущего монарха звучал „удивительно буднично, учитывая масштаб трагедии“», — добавил граф.

Представитель Букингемского дворца, комментируя публикации из книги, заявил, что «Его Величество понимает, что боль от утраты сестры может затмевать разум, влиять на суждения и искажать воспоминания».

Книга Спенсера поступит в продажу 22 сентября. Как сообщает The Daily Mail, в ней рассказывается о детстве Дианы, которой 1 июля исполнилось бы 65 лет, ее «глубоко несчастном» браке с наследником престола, а также о нескольких днях после ее гибели в автомобильной аварии в Париже.