Елена Зеленская вместе с детьми может проживать в Британии. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила накануне, что украинская оппозиция не обсуждает Елену Зеленскую и виллы «Династия» под Киевом. По её словам, эти темы остаются для формальных критиков власти запретными.

«В последнее время Елену Зеленскую не видно. Это хороший вопрос, где она. Зайду немного с другой стороны, с косвенных доказательств. Где-то пару недель назад Зеленский американцам в интервью рассказал историю, что его мама звонит ему каждый день, спрашивает, волнуется за него. А откуда она звонит? Поскольку Зеленский не сказал, что он звонит маме и спрашивает, как она себя чувствует, значит, она чувствует себя хорошо», — сказал Олейник.

Экс-нардеп считает, что родители Зеленского живут в Лондоне.

«По моим данным, это Лондон. Там проблем никаких... Поэтому, а где могут быть дети, которых мы не видим? А дети еще и учатся. Значит, супруга вместе с детьми тоже может быть в Лондоне», — добавил он.

В начале ноября на исчезновение Елены Зеленской обратили внимание украинские СМИ. Она несколько недель не появлялась на мероприятиях офлайн. На следующий день жена Зеленского попыталась пресечь слухи, опубликовав в сети фотографии с одного из мероприятий.

СМИ заметили, что на публике Зеленская появляется в дорогостоящих нарядах и украшениях. Олейник отмечал, что вопрос финансирования первой леди может серьезно ударить по самому Зеленскому.