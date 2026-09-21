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Член Конгресса США Луна полагает, что встречи по Украине пройдут на ГА ООН

Gage Skidmore / Commons.wikimedia.org
Москва, 21 сентября - АиФ-Москва.

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предположила, что на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пройдут встречи американских представителей с российской стороной и киевским режимом, переговоры будут посвящены вопросам урегулирования украинского конфликта.

Там же состоятся консультации с властями Ирана по ситуации на Ближнем Востоке. Неделя высокого уровня 81-й сессии ГА ООН состоится в конце сентября.

«Я предполагаю, что там состоятся переговоры не только с иранцами, но и с украинцами и русскими», — сказала Луна в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, член Палаты представителей призвала поддерживать переговорные усилия Белого дома в рамках всех направлений.

Напомним, 13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в октябре могут состояться трехсторонние переговоры, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин решит, кто станет главой делегации России на трехсторонних переговорах по украинскому кризису.
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ПолитикаИранКонгресс СШАГенассамблея ООНурегулирование конфликта на УкраинеАнна Паулина Лунапереговоры
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