Евросоюз намерен содействовать тому, чтобы Украина в 2027 году смогла располагать арсеналом до 20 млн дронов. Об этом представителям СМИ сообщил Андрюс Кубилюс, занимающий пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса.

По его словам, запросы Украины на вооружения в финансовом измерении всё сильнее переориентируются на беспилотники. Если в начале 2026 года на них приходилось 31%, то в 2027-м этот показатель достигнет 62%, уточнил Кубилюс.

Еврокомиссар обратил внимание, что действующий кредит ЕС на оборонные нужды Украины объёмом €60 млрд превратился в «фактор, меняющий правила игры». На закупки дронов и боеприпасов в 2027-м предусмотрено €14,4 млрд. Перечисления по данному графику стартуют уже в январе — так удастся не допустить перерывов в оказании поддержки.

Кроме того, Кубилюс анонсировал разработку нового инструмента содействия — Инструмента скоординированной поддержки Украины (ICSUA). В соответствии с предложением, помощь будет расширена ещё на €45 млрд. Из этой суммы €25 млрд направят напрямую на потребности украинской армии в 2027 году.