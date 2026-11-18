Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга сообщил, что в дни новогодних праздников посетит восемь стран Африки и навестить своего коллегу в Белоруссии.

«Посещу восемь стран африканского континента», - рассказал на пресс-конференции в Российской государственной детской библиотеке в Москве.

При этом Дед Мороз не стал называть государства африканского континента, в которых намерен побывать. Сказочный персонаж добавил, что также собирается посетить Зюзю - белорусского Деда Мороза.

Он также сообщил, что продолжает дружить с Санта-Клаусом и никогда с ним не враждовал. При этом всероссийский Дед Мороз посетовал, по ряду причин западный коллега приезжал к нему в гости в Россию в последний раз в 2019 году. По словам волшебника, гость пробыл у нас в стране и ему все очень понравилось.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза в этом сезоне отправился в путешествие из Великого Устюга 8 ноября. Волшебник посетит 65 малых и больших городов в 36 регионах России. В частности, состав прибудет в Великий Новгород, Самару и Казань. Время в пути составит около двух месяцев.