При украшении новогодней елки важно не перестараться, рассказала в интервью «360» дизайнер, стилист и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

Она рассказала, что обилие украшений не отменят композицию, поэтому важно выбрать два-три основных цвета и объединяющие детали. Специалист также рекомендовала повесить на елку все, что хотелось бы, а затем снять последние несколько украшений.

«Это работает и в мире украшений, когда мы надеваем на себя обилие колец, сережек, колье, а потом снимаем несколько изделий, чтобы убрать излишки, которые продиктованы импульсивным подходом», - пояснила она.

По словам Скороходовой, с елкой этот прием также работает.

«Последние два украшения просто снимите — и получится прекрасный набор», — скахала дизайнер.

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