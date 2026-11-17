Новый год — праздник, который в каждой семье обрастает собственными ритуалами: кто-то достает коробку с игрушками, хранящуюся еще с детства, кто-то каждый год докупает одну-две фигурки «по восточному календарю». Традиция сверяться с покровителем наступающего года пришла к нам с Востока и прижилась: она проста, наглядна и дает повод лишний раз подумать о том, что нас окружает. 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы — существа спокойного, но своенравного, ценящего уют, гармонию и меру. О том, какие елочные украшения лучше обойти стороной, чтобы не спорить с энергией года, aif.ru рассказал дизайнер интерьера Михаил Дудченко:

— Я к восточным календарям отношусь как к хорошему поводу для творчества, а не как к строгому своду правил. Но заметьте: почти все «запреты» по знаку года совпадают с базовыми законами композиции и психологии пространства. Ведь так называемая «елка по фэншуй» — это тот же баланс цветов, отсутствие визуального шума и аккуратность. Так что если вы украшаете дом по исконным русским традициям — мишура, стеклянные шары, гирлянды — вы ничего не нарушаете. Все нижесказанное — для тех, кто хочет добавить в праздник символический смысл.

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Какие игрушки нельзя вешать на елку в год Огненной Козы?

Фигурки быка и коровы . В восточной традиции Бык противостоит Козе: это два упрямых знака, которые тянут в разные стороны. Бык — про напор и давление, Коза — про гибкость и умение уступать. Если поставить их рядом символически, вы как будто приглашаете в дом спор о том, кто главный. Пусть бычок остается в коллекции — просто не в этом году.

. В восточной традиции Бык противостоит Козе: это два упрямых знака, которые тянут в разные стороны. Бык — про напор и давление, Коза — про гибкость и умение уступать. Если поставить их рядом символически, вы как будто приглашаете в дом спор о том, кто главный. Пусть бычок остается в коллекции — просто не в этом году. Игрушки-собаки . Собака в китайском календаре образует с Козой не самую спокойную пару: верность и охрана границ у собаки против открытости и мягкости козы. Это не «враг», но соседство суетливое. Особенно если у вас дома есть настоящая собака — лишний символ ей в праздник ни к чему.

. Собака в китайском календаре образует с Козой не самую спокойную пару: верность и охрана границ у собаки против открытости и мягкости козы. Это не «враг», но соседство суетливое. Особенно если у вас дома есть настоящая собака — лишний символ ей в праздник ни к чему. Холодная сине-фиолетовая гамма в качестве основной. Коза — знак земли и огня, она любит тепло. Глубокий синий, индиго, фиолетовый, если их много, «остужают» пространство. Белый и серебряный — нейтральны, их можно оставить. А вот если елка целиком собрана в синих тонах, в этом году стоит добавить теплых акцентов: терракота, охра, золото, бордо. «К тому же холодная гамма при искусственном освещении „съедает“ уют: комната кажется больше и холоднее, чем есть, — добавляет эксперт. — Для новогоднего вечера это не то, чего мы ждем. Я бы предложил использовать 70 процентов теплых оттенков, 30 процентов холодных — и елка сразу „оживает“».

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