Синоптик Ильин: на неделе 14-20 сентября потеплеет до +21 градуса

На следующей неделе в Москве и области ожидается теплая погода, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист отметил, что дождливых дней на предстоящей неделе - с 14 по 20 сентября - будет мало.

«На следующей неделе будет хорошая погода. Преимущественно без осадков. Температура воздуха будет в пределах +16...+21 градуса», - пояснил синоптик.

По словам Ильина, текущую теплую погоду можно назвать бабьим летом, но не в традиционном плане, поскольку этот период будет разбавлен кратковременными дождями.

Ранее синоптик Позднякова сказала, когда в Москву придет бабье лето.