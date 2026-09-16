Для «речного волка» Алексея Сахарова Москва, куда он приехал в 2023 году из Рыбинска, стала городом возможностей. За 25 лет он прошёл путь от матроса буксира у себя на родине до капитана прогулочного гибридного судна «Стрельна» в столице. А в апреле этого года Сахаров даже открывал парад судов на Москве-реке.

Красивые корабли, здоровые люди

Прогулочные суда «Стрельна» и «Пушкин», которые для Москвы производят на верфи под Санкт-Петербургом, – новинки отечественного судостроения. Сотрудничество полезно для всех: Питеру и его окрестностям – серьёзный госзаказ и рабочие места, столице – экологичные электросуда, стране в целом – развитие экономики.

До этих новинок, ещё в 2023 году, на регулярные маршруты по Москве-реке вышли круглогодичные электросуда «Москва 1.0», напоминающие космические корабли. «Это важнейшая часть программы по снижению нагрузки на экологию города. Постепенно Москва осуществляет переход на электротягу», – отмечает заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Конечный результат такого перехода – чистый воздух в столице и её пригородах. А это вклад в улучшение здоровья людей – не только москвичей, но и многочисленных туристов, приезжающих в город.

«Стрельна» и «Пушкин» красивы и внутри, и снаружи. На двух этажах могут разместиться до 130 пассажиров. За уютными столиками гостям предлагают насладиться авторской русской кухней: так ещё приятнее наблюдать за живописными видами.

«Впервые мне удалось прокатиться на электросудне. Я приехала погулять по Москве из Самары, у нас таких кораблей пока нет. Судно идёт плавно и бесшумно, салон очень комфортный», – делится впечатлениями гостья столицы Анна Гридчина.

Анна Гридчина (слева) приехала в Москву из Самары. В её турпрограмме — прогулка на «Стрельне». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Ещё одно преимущество – в современном салоне и дизайне судна. Но главное – экологичность: выхлоп у «Стрельны», на которой работает Алексей Сахаров, нулевой. И никаких посторонних запахов.

Правда капитана

Для капитана Алексея Сахарова «Стрельна» – первое в его карьере судно на электрической тяге.

«Система управления автоматическая, мы её только контролируем. Электроника берёт на себя часть рутины, сама отслеживает важные параметры. На одном экране перед капитаном – вся система управления, что очень удобно. Также у меня перед глазами есть другой монитор, с полным обзором всего происходящего на судне», – рассказывает Алексей.

С точки зрения стиля и комфорта капитанская рубка «Стрельны» выглядит как логичное продолжение салона. Здесь много «воздуха» для работы и отдыха между рейсами. Но главное для Алексея – это удобство управления.

«Наше электросудно имеет винторулевые колодки, которые поворачиваются на 360 градусов, – поясняет он. – Это значит, что, в отличие от обычных судов, оно умеет разворачиваться на одном месте. Конечно, это очень удобно. Второй манёвр, который отличает наше судно от остальных, – это его умение двигаться боком – мы отплываем и причаливаем ровно к посадочному вокзалу».

Технические возможности

Гибридные суда «Стрельна» и «Пушкин» развивают скорость до 20 километров в час, что считается отличным параметром для электрической тяги. Без подзарядки они могут ходить 5–6 часов. При этом зарядные устройства для корабля расположены прямо на причале, и внешне они ничуть не отличаются от «заправки» для электромобилей. Сам процесс максимально прост – одному человеку достаточно взять два зарядных пистолета и присоединить их к судну.

Прогулочное гибридное судно «Стрельна» не только очень красиво, но и экологично. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Визитная карточка

Питерская компания-производитель называет московские речные электросуда своей визитной карточкой. Производ­ственная площадка занимает около 10 тысяч «квадратов». Собственное проектно-конструкторское бюро создаёт новые проекты электрических и гибридных судов, а также системы накопления энергии и варианты их интеграции в транспортную инфраструктуру Москвы.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

– Москва первой в мире запустила круглогодичное регулярное движение электросудов. С 2023-го мы открыли четыре регулярных речных маршрута с 25 причалами.