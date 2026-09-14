Телепорт в Китай. 45 тысяч москвичей посетили столичный фестиваль ушу

В московском парке искусств «Музеон» состоялся масштабный Фестиваль ушу, ставший одним из самых ярких культурно-спортивных событий осени. Мероприятие, организованное Департаментом спорта города Москвы совместно с Московской городской федерацией ушу, объединило профессиональных спортсменов, мастеров боевых искусств и десятки тысяч горожан. Всего за день площадки фестиваля посетили около 45 тысяч человек, погрузившихся в атмосферу древних китайских традиций и современного спорта.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Боевая программа на татами

Центральной частью праздника стали зрелищные состязания и профессиональные турниры по пяти ключевым направлениям ушу, в которых приняли участие как опытные мастера, так и амбициозные любители всех возрастов. Зрители смогли увидеть бескомпромиссные поединки в дисциплине саньда, где бойцы демонстрировали жесткие удары и бросковую технику в лайт-контакте. Полной противоположностью контактным боям стали выступления в секции таолу — демонстрация сложнейших комплексов движений, имитирующих бой с воображаемым противником. Особое внимание привлекли площадки винчун, известного своей ближней тактикой боя, традиционного кунг-фу и туйшоу — дисциплины «толкающих рук», где важна безупречная координация и умение выводить соперника из равновесия.

Помимо соревновательной части, публику восхитили показательные выступления признанных звезд спорта. На главную сцену вышли чемпион мира по традиционному ушу Радик Зарипов и победительница Спортивных игр стран БРИКС Анастасия Каденова. Титулованные российские спортсмены продемонстрировали филигранное владение телом и традиционным оружием — мечами, шестами и веерами, доказав высочайший уровень развития этого искусства в России.

Фестиваль ушу в Москве В субботу, 12 сентября, парк искусств «Музеон» принял первый масштабный фестиваль ушу «Искусство быть сильным», объединивший любителей спорта и культуры. Мероприятие стало общегородским праздником, собравшим десятки тысяч участников и зрителей. АиФ © / Игорь Харитонов Центральной частью праздника стали соревнования по пяти видам этого боевого искусства. Профессиональные атлеты продемонстрировали высочайший уровень мастерства на турнирных площадках. АиФ © / Игорь Харитонов Гости парка приняли участие в массовой тренировке, чтобы установить новый рекорд России. Синхронные движения участников символизировали единство и доступность этого вида спорта для каждого. АиФ © / Игорь Харитонов Профессиональные турниры на площадках прошли сразу по пяти ключевым направлениям ушу: таолу (комплексы движений), кунг-фу, винчун, саньда (полноконтактные поединки) и туйшоу (толчки руками). АиФ © / Игорь Харитонов Отдельная зона была посвящена мастер-классам по традиционным китайским искусствам и ремеслам. Посетители учились расписывать фонарики и плести обереги, погружаясь в атмосферу Востока. АиФ © / Игорь Харитонов Для детей подготовили специальную игровую зону с полосой препятствий и настольными играми. Юные гости также посмотрели спектакль, основанный на китайских сказаниях. АиФ © / Игорь Харитонов Шаолиньские монахи продемонстрировали уникальные комплексы цигун и работу с оружием. АиФ © / Игорь Харитонов Программа фестиваля включала Парад Дракона и зрелищное шоу с тростевым драконом. Большое парадное шествие прошло трижды в течение дня и собрало множество зрителей. АиФ © / Игорь Харитонов На тематических площадках участники освоили базовые движения ушу. Дети с удовольствием преодолевали полосу препятствий и играли в традиционные настольные игры Поднебесной. АиФ © / Игорь Харитонов Участники одновременно выполнили комплекс упражнений с веерами. Завершился праздник ярким концертом на главной сцене, который подарил гостям праздничное настроение. АиФ © / Игорь Харитонов Фестиваль ушу в Москве В субботу, 12 сентября, парк искусств «Музеон» принял первый масштабный фестиваль ушу «Искусство быть сильным», объединивший любителей спорта и культуры. Мероприятие стало общегородским праздником, собравшим десятки тысяч участников и зрителей. АиФ © / Игорь Харитонов Центральной частью праздника стали соревнования по пяти видам этого боевого искусства. Профессиональные атлеты продемонстрировали высочайший уровень мастерства на турнирных площадках. АиФ © / Игорь Харитонов Гости парка приняли участие в массовой тренировке, чтобы установить новый рекорд России. Синхронные движения участников символизировали единство и доступность этого вида спорта для каждого. АиФ © / Игорь Харитонов Профессиональные турниры на площадках прошли сразу по пяти ключевым направлениям ушу: таолу (комплексы движений), кунг-фу, винчун, саньда (полноконтактные поединки) и туйшоу (толчки руками). АиФ © / Игорь Харитонов Отдельная зона была посвящена мастер-классам по традиционным китайским искусствам и ремеслам. Посетители учились расписывать фонарики и плести обереги, погружаясь в атмосферу Востока. АиФ © / Игорь Харитонов Для детей подготовили специальную игровую зону с полосой препятствий и настольными играми. Юные гости также посмотрели спектакль, основанный на китайских сказаниях. АиФ © / Игорь Харитонов Шаолиньские монахи продемонстрировали уникальные комплексы цигун и работу с оружием. АиФ © / Игорь Харитонов Программа фестиваля включала Парад Дракона и зрелищное шоу с тростевым драконом. Большое парадное шествие прошло трижды в течение дня и собрало множество зрителей. АиФ © / Игорь Харитонов На тематических площадках участники освоили базовые движения ушу. Дети с удовольствием преодолевали полосу препятствий и играли в традиционные настольные игры Поднебесной. АиФ © / Игорь Харитонов Участники одновременно выполнили комплекс упражнений с веерами. Завершился праздник ярким концертом на главной сцене, который подарил гостям праздничное настроение. АиФ © / Игорь Харитонов

Олимпийская чемпионка Дарья Тарасова: «Ушу — это многообразие»

Дарья Тарасова в недавнем прошлом выдающийся мастер ушу, двукратная чемпионка мира и 19-кратная чемпионка Европы, побеждавшая на Олимписких играх в Китае в 2008 году, а в настоящее время — вице-президент Федерации ушу России, а также вице-президент Московской городской федерации ушу. В разговоре с Aif.ru Дарья призналась, что не ожидала, что фестиваль ушу вызовет такой интерес.

«Удивительно видеть так много людей здесь, в парке „Музеон“. Я очень рада, потому что это мое боевое искусство, мой вид спорта, то, чем я живу каждый день, и очень здорово, что я могу открыть, показать и передать это каждому жителю и гостю столицы».

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Олимпийская чемпионка-2008 объяснила, почему ушу — лучший выбор, чтобы отдать своего ребенка в боевые единоборства:

«Ушу — это многообразие. Это не исключительно про спорт. Это про философию, дисциплину, китайскую культуру и искусство. Каждый для себя здесь может найти то, что ему ближе. Кто-то — для здоровья, кто-то — для самообороны, кто-то — для спорта высших достижений, а кто-то — для профилактики суставов. В Москве существует единственный в мире специализированный дворец по ушу благодаря правительству Москвы, Департаменту спорта города Москвы. Лично Сергей Семенович Собянин, Юрий Петрович Трутнев принимали участие в открытии дворца. В Китае такого нет, а у нас есть центр, который привлекает все больше детей заниматься спортом».

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Самая массовая тренировка в истории

Главным триумфом дня, объединившим спорт и зрительский интерактив, стала масштабная открытая тренировка, организованная проектом «Мой спортивный район». 45 тысяч москвичей и гостей столицы присутствовали на мероприятии, часть из них одновременно выполнила комплекс упражнений с веерами. Это достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов России как самая массовая тренировка по ушу в стране. Разогреть публику перед рекордом помогла утренняя массовая зарядка со зрителями и динамичное цигун-шоу, в котором мастера продемонстрировали оздоровительные и дыхательные практики.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Для тех, кто предпочитал активный отдых, организаторы развернули специальную детскую полосу препятствий, где юные гости могли проверить свою ловкость и скорость. Взрослые посетители в это время осваивали базовые движения китайского тайчи и ушу на открытых мастер-классах прямо на парковом татами.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Погружение в культуру Востока

В течение всего дня гостей «Музеона» удивляли масштабными перформансами и культурными активностями. По аллеям парка трижды за день проходило парадное шествие спортсменов и знаменитый Парад Дракона. Зрители увидели завораживающий традиционный танец со львами, изящные номера с китайскими зонтиками и захватывающее вечернее шоу драконов со световыми элементами. Любители театрального искусства смогли насладиться мини-постановкой, вдохновленной эпохой династии Тан, и мудрым детским спектаклем «Панда по имени Дэмин» в лаунж-зоне.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Не менее оживленно было и на площадках прикладного творчества, где на протяжении всего фестиваля шли непрерывные мастер-классы. Каждый желающий мог унести с собой памятный сувенир, сделанный своими руками: расписанный традиционными узорами китайский фонарик, веер, оберег из красной нити или аутентичную маску Дракона. Рядом работала интерактивная стена для каллиграфии, лекторий, кинотеатр и зоны для аутентичных чайных церемоний.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Кульминация фестиваля от шаолиньских мастеров до концерта Клавы Коки

Абсолютным хитом и самой ожидаемой частью программы стало эксклюзивное шоу настоящих шаолиньских монахов, прибывших в Москву из знаменитой школы китайского города Дэнфэн. Легендарные мастера продемонстрировали зрителям невероятные физические возможности, колоссальную концентрацию и элементы жесткого кунг-фу, сорвав бурные овации переполненной площади.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Грандиозный праздник завершился торжественной церемонией награждения победителей соревнований. Финальным аккордом фестиваля стал большой вечерний концерт популярной певицы Клавы Коки, под чьи музыкальные хиты танцевали тысячи собравшихся гостей. Масштабное событие не только подарило москвичам незабываемые эмоции, но и стало важной вехой в укреплении дружественных культурных связей между Россией и Китаем.