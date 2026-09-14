Осваиваем шпагат. «Спортивные выходные» начали осенний сезон тренировок

В Москве стартовал очередной этап «Спортивных выходных». Осенний сезон открыт. Десятки тренеров в различных локациях Москвы готовы обучить жителей столицы самым необычным спортивным дисциплинам, начиная с фитрока и заканчивая горячей растяжкой. На последнюю и направился корреспондент aif.ru.

Проект стартовал с 12 сентября. Занятия перенесли в теплые закрытые помещения. Все-таки осень входит в свои права, и на улице особо не потренируешься. Теперь жители столицы могут привести себя в форму на любой из 15 площадок, включая технопарк «Сколково», Южный и Северный речные вокзалы, Центральный детский магазин на Лубянке, торгово-развлекательные центры «Щелковский», «Ривьера» и «Мозаика», а также в спортивных студиях у станций метро «Парк культуры», «Проспект Мира», «Чистые пруды» и «Тульская».

21 направление

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Елена Мельникова

Тренировки — на любой вкус. Здесь и функциональные нагрузки, и танцевальные занятия, и йога для любителей более спокойного темпа. В новом сезоне начинающим и опытным спортсменам предлагают 21 направление, в котором можно прокачать свои навыки. Это и размеренные пилатес и растяжка, и активные фитрок, функциональная тренировка и фитнес-бокс, и танцевальные дисциплины для тех, кто предпочитает хореографию, и совсем уж необычные занятия типа комбата, функционала с петлями и горячей растяжки. Выбирайте на свой вкус, что вам понравится больше.

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Попасть на тренировку довольно просто. Достаточно в обозначенный на сайте проекта день зайти в блок интересующих вас тренировок и записаться на подходящее число в самый близкий зал. Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Какие-то — с утра, какие-то — днем, а для любителей поваляться в выходной в постели есть и вечерний блок. На большинство встреч вам надо захватить только спортивную одежду и удобную обувь, плюс бутылку воды. На другие понадобится полотенце. Или, как в варианте с фитнес-боксом, — перчатки или специальные боксерские бинты. Организаторы заботятся о безопасности своих гостей.

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Выбираем одежду

Проверять все новшества aif.ru привык на собственном опыте, поэтому отправился на горячую растяжку в центр, неподалеку от метро Тульская. Признаюсь, собираясь на нее, я искренне переживала: как-то почувствует себя мое тело в разогретом помещении? Одно дело — любить баню, и совсем другое — заниматься в хорошо прогретом помещении с высокой влажностью спортом. Нагрузки все-таки дают о себе знать. И в обычном-то зале за 40-50 минут ты весь покрываешься потом, а как это все будет ощущаться при повышенной температуре пространства?

На тренировке сразу видно, кто здесь опытный, а кто — новичок. И не по тому, что старожилы показывают чудеса гибкости, занятие еще не началось. Просто те, кто приходит в теплый зал не первый раз, надевают короткие топики и шорты. Новенькие выбирают классическую спортивную форму, и это, конечно, не ошибка, но в легкой открытой одежде заниматься гораздо легче.

Правильная влажность

Следить за своей фигурой полезно в первую очередь для здоровья, а уж потом — для красоты. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В комнате 36 градусов, плюс влажность 40%. Не так жарко, как я опасалась. Сердце не зашкаливает, кругов перед глазами тоже нет. Температура в целом вполне комфортная. Первые минуты занимаюсь с опаской, но быстро понимаю: переживала зря, видимо, свое дело делает высокая влажность. Капельки пота возникают на коже, но в пространстве не душно и не тяжело дышать.

Занятие ведет Софья Яковлева. Как и многие другие тренеры «Спортивных выходных», она сразу вызывает симпатию. Мягкая, плавная, заботливая, занятие ведет с большим вниманием к каждому участнику. В отличие от привычных спортивных залов, где тренер только рассказывает, что делать, Софья следит за каждым тренирующимся и постоянно подходит к кому-то, чтобы подправить положение тела, ведь только в правильной позе нагрузка распределяется верно.

«На этой тренировке мы работаем в горячем зале и, в отличие от обычной растяжки, мы растягиваем себя на шпагатах, продольных и поперечных, — рассказывает тренер. — Насколько быстро получится на него сесть, зависит от эластичности мышц, от того, занимался ли раньше человек спортом, от того, какая у него в целом физическая подготовка. А влажность позволяет расслабить мышцы значительно лучше, чем на классической растяжке».

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Тянемся правильно

Упражнения несложные. Ну то есть как... Кто-то с ходу может выполнить установку и сесть на шпагат, кто-то пользуется специальными кубиками для поддержки и осторожно тянет мышцы. Сразу видно, кто занимается уже не первый месяц и достиг определенных результатов, а кто только начинает входить в форму. В зале приятная музыка, приглушенный свет, вокруг зеркала, и чувствуешь себя очень уютно.

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По крайней мере, до тех пор, пока от легенькой разминки не переходишь к упражнениям посложнее. Хочется же сразу растянуться, как профессиональный йог с 40-летним стажем, ну или хотя бы как девушка на соседнем коврике, чья гибкость поражает. Пытаешься прогнуться, как она, — и все, организм говорит, что дальше не пойдет, резерв закончился, дальше мышцы не тянутся. Зависаешь в полуположении и думаешь, что спортом надо заниматься почаще. Но не успеваешь погрузиться в грустные мысли, как к тебе уже подходит Софья и надавливает куда-то вниз спины. Не больно, очень аккуратно, и ты чувствуешь, что движение пошло, тело растянулось сильнее. Невольно испытываешь гордость за себя. Оказывается, все не так трагично.

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Не захотите уходить

Девушка на соседнем коврике, кстати, занимается уже год.

«Это моя любимая тренировка на „Спортивных выходных“, — признается Ксения Колотилина. — Мне нравится, как мое тело ведет себя на горячей растяжке. Я совсем ничего не умела, была деревянной и никогда не растягивалась. Но за эти 12 месяцев моя пластичность кардинально изменилась, плюс улучшилось здоровье».

Кстати, о том, что здоровье становится крепче на таких тренировках, говорит не одна Ксения.

Регулярная растяжка улучшает подвижность суставов, снижает мышечное напряжение, способствует более мягкому восстановлению после тренировок. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Это замечательное сочетание именно растяжки, которая сама по себе очень хороша, — делится Светлана Давыдова, но, помимо этого, я заметила, что после таких занятий в горячем зале мне гораздо легче дышится. Очень люблю эти тренировки, хожу на них уже два года и обязательно продолжу, тело мне очень благодарно».

К слову, тренировки по горячей растяжке — прерогатива не только женщин. Александр Варнавский тоже занимался с удовольствием. Хотя и пришел только в первый раз.

«Я занимаюсь бегом, но точно знаю, что для бегунов растяжка — отлично подходящий инструмент, — объясняет он. — Сегодня попал в горячий зал впервые и очень доволен. Обязательно буду ходить еще. А тем, кто считает эту тренировку более подходящей для женщин, могу сказать только одно — придите на нее один раз, и вы не захотите уходить».