Осваиваем шпагат. «Спортивные выходные» начали осенний сезон тренировок

В Москве стартовал очередной этап «Спортивных выходных». Осенний сезон открыт. Десятки тренеров в различных локациях Москвы готовы обучить жителей столицы самым необычным спортивным дисциплинам, начиная с фитрока и заканчивая горячей растяжкой. На последнюю и направился корреспондент aif.ru.
Проект стартовал с 12 сентября. Занятия перенесли в теплые закрытые помещения. Все-таки осень входит в свои права, и на улице особо не потренируешься. Теперь жители столицы могут привести себя в форму на любой из 15 площадок, включая технопарк «Сколково», Южный и Северный речные вокзалы, Центральный детский магазин на Лубянке, торгово-развлекательные центры «Щелковский», «Ривьера» и «Мозаика», а также в спортивных студиях у станций метро «Парк культуры», «Проспект Мира», «Чистые пруды» и «Тульская».
21 направление
Тренировки — на любой вкус. Здесь и функциональные нагрузки, и танцевальные занятия, и йога для любителей более спокойного темпа. В новом сезоне начинающим и опытным спортсменам предлагают 21 направление, в котором можно прокачать свои навыки. Это и размеренные пилатес и растяжка, и активные фитрок, функциональная тренировка и фитнес-бокс, и танцевальные дисциплины для тех, кто предпочитает хореографию, и совсем уж необычные занятия типа комбата, функционала с петлями и горячей растяжки. Выбирайте на свой вкус, что вам понравится больше.
Попасть на тренировку довольно просто. Достаточно в обозначенный на сайте проекта день зайти в блок интересующих вас тренировок и записаться на подходящее число в самый близкий зал. Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Какие-то — с утра, какие-то — днем, а для любителей поваляться в выходной в постели есть и вечерний блок. На большинство встреч вам надо захватить только спортивную одежду и удобную обувь, плюс бутылку воды. На другие понадобится полотенце. Или, как в варианте с фитнес-боксом, — перчатки или специальные боксерские бинты. Организаторы заботятся о безопасности своих гостей.
Выбираем одежду
Проверять все новшества aif.ru привык на собственном опыте, поэтому отправился на горячую растяжку в центр, неподалеку от метро Тульская. Признаюсь, собираясь на нее, я искренне переживала: как-то почувствует себя мое тело в разогретом помещении? Одно дело — любить баню, и совсем другое — заниматься в хорошо прогретом помещении с высокой влажностью спортом. Нагрузки все-таки дают о себе знать. И в обычном-то зале за 40-50 минут ты весь покрываешься потом, а как это все будет ощущаться при повышенной температуре пространства?
На тренировке сразу видно, кто здесь опытный, а кто — новичок. И не по тому, что старожилы показывают чудеса гибкости, занятие еще не началось. Просто те, кто приходит в теплый зал не первый раз, надевают короткие топики и шорты. Новенькие выбирают классическую спортивную форму, и это, конечно, не ошибка, но в легкой открытой одежде заниматься гораздо легче.
Правильная влажность
В комнате 36 градусов, плюс влажность 40%. Не так жарко, как я опасалась. Сердце не зашкаливает, кругов перед глазами тоже нет. Температура в целом вполне комфортная. Первые минуты занимаюсь с опаской, но быстро понимаю: переживала зря, видимо, свое дело делает высокая влажность. Капельки пота возникают на коже, но в пространстве не душно и не тяжело дышать.
Занятие ведет Софья Яковлева. Как и многие другие тренеры «Спортивных выходных», она сразу вызывает симпатию. Мягкая, плавная, заботливая, занятие ведет с большим вниманием к каждому участнику. В отличие от привычных спортивных залов, где тренер только рассказывает, что делать, Софья следит за каждым тренирующимся и постоянно подходит к кому-то, чтобы подправить положение тела, ведь только в правильной позе нагрузка распределяется верно.
«На этой тренировке мы работаем в горячем зале и, в отличие от обычной растяжки, мы растягиваем себя на шпагатах, продольных и поперечных, — рассказывает тренер. — Насколько быстро получится на него сесть, зависит от эластичности мышц, от того, занимался ли раньше человек спортом, от того, какая у него в целом физическая подготовка. А влажность позволяет расслабить мышцы значительно лучше, чем на классической растяжке».
Тянемся правильно
Упражнения несложные. Ну то есть как... Кто-то с ходу может выполнить установку и сесть на шпагат, кто-то пользуется специальными кубиками для поддержки и осторожно тянет мышцы. Сразу видно, кто занимается уже не первый месяц и достиг определенных результатов, а кто только начинает входить в форму. В зале приятная музыка, приглушенный свет, вокруг зеркала, и чувствуешь себя очень уютно.
По крайней мере, до тех пор, пока от легенькой разминки не переходишь к упражнениям посложнее. Хочется же сразу растянуться, как профессиональный йог с 40-летним стажем, ну или хотя бы как девушка на соседнем коврике, чья гибкость поражает. Пытаешься прогнуться, как она, — и все, организм говорит, что дальше не пойдет, резерв закончился, дальше мышцы не тянутся. Зависаешь в полуположении и думаешь, что спортом надо заниматься почаще. Но не успеваешь погрузиться в грустные мысли, как к тебе уже подходит Софья и надавливает куда-то вниз спины. Не больно, очень аккуратно, и ты чувствуешь, что движение пошло, тело растянулось сильнее. Невольно испытываешь гордость за себя. Оказывается, все не так трагично.
Не захотите уходить
Девушка на соседнем коврике, кстати, занимается уже год.
«Это моя любимая тренировка на „Спортивных выходных“, — признается Ксения Колотилина. — Мне нравится, как мое тело ведет себя на горячей растяжке. Я совсем ничего не умела, была деревянной и никогда не растягивалась. Но за эти 12 месяцев моя пластичность кардинально изменилась, плюс улучшилось здоровье».
Кстати, о том, что здоровье становится крепче на таких тренировках, говорит не одна Ксения.
«Это замечательное сочетание именно растяжки, которая сама по себе очень хороша, — делится Светлана Давыдова, но, помимо этого, я заметила, что после таких занятий в горячем зале мне гораздо легче дышится. Очень люблю эти тренировки, хожу на них уже два года и обязательно продолжу, тело мне очень благодарно».
К слову, тренировки по горячей растяжке — прерогатива не только женщин. Александр Варнавский тоже занимался с удовольствием. Хотя и пришел только в первый раз.
«Я занимаюсь бегом, но точно знаю, что для бегунов растяжка — отлично подходящий инструмент, — объясняет он. — Сегодня попал в горячий зал впервые и очень доволен. Обязательно буду ходить еще. А тем, кто считает эту тренировку более подходящей для женщин, могу сказать только одно — придите на нее один раз, и вы не захотите уходить».