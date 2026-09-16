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На старт! Фестиваль ГТО 19 сентября в СК «Москвич»: афиша и программа

Сюжет Спорт в Москве
На мероприятии пройдет соревнование лучших участников летнего сезона.
На мероприятии пройдет соревнование лучших участников летнего сезона. / Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва

В субботу, 19 сентября, все любители спорта смогут проверить свои возможности на осеннем фестивале ГТО. Участие в проекте могут принять все желающие с 6 лет. Кроме того, на мероприятии пройдет соревнование лучших участников летнего сезона. Зрители смогут понаблюдать за борьбой финалистов.

Главный судья городских мероприятий по выполнению комплекса ГТО Алексей Лукьянов напомнил, как много лет фестиваль ГТО остается проверенной и давно любимой традицией, событием, которое привлекает москвичей со всего города. Он отметил, что фестиваль проходит два раза в год — весной и осенью.

«Сюда приходят и отдельные участники, и целые семьи, чтобы активно провести выходной и попробовать выполнить нормативы на знак отличия. Осенний фестиваль ГТО — это не просто день спорта, а настоящий праздник для взрослых и детей», — заметил он.
Фото: АГН Москва/ Василий Кузьмиченок

Сдача нормативов ГТО в Москве: доступные дисциплины для участников от 6 лет

Набор дисциплин, в котором участники могут испытать себя, довольно обширен и в большинстве своем не сложен. Так, спортсменам старше 6 лет предлагают такие дисциплины:
  • челночный бег 3×10 м;
  • бег на 10 м, бег на 30 м, бег на 60 м;
  • бег на 1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м;
  • смешанное передвижение на 1000 м, смешанное передвижение на 2000 м;
  • шестиминутный бег;
  • подтягивание из виса на высокой перекладине;
  • подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см;
  • сгибание — разгибание рук в упоре лежа на полу/ о гимнастическую скамью/о сиденье стула;
  • рывок гири 16 кг;
  • наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
  • прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
  • поднимание туловища из положения лежа на спине.
Фото: АГН Москва/ Василий Кузьмиченок

У взрослых и детей с 12 лет есть возможность посостязаться в меткости стрельбы из электронного оружия.

Знаки отличия и льготы: что дает выполнение комплекса ГТО

За хорошее выполнение упражнений участникам выдается знак отличия — золотой, серебряный или бронзовый. И это не просто памятный сувенир, он дает определенные преимущества: его могут учитывать в процессе поступления в некоторые вузы, при назначении отдельных видов стипендий, а работающие граждане, соблюдая определенные условия, с его помощью могут претендовать на налоговый вычет.

Принять участие в испытаниях довольно просто. Для этого нужно иметь при себе спортивную одежду и обувь, документ, удостоверяющий личность, уникальный идентификатор начисления — УИН, зарегистрированный в подсистеме ГТО ФГИС «Спорт», а также оригинал медицинского заключения по форме № 1144‑н или 484н.

Фото: АГН Москва/ Василий Кузьмиченок

Полоса препятствий и финал летнего сезона: спортивные мероприятия в СК «Москвич»

Также в день фестиваля пройдет финал между лучшими спортсменами, участвовавшими в проверках на летних площадках проекта «ГТО в Москве» в олимпийском комплексе «Лужники», на Воробьевых горах и в парке «Крылатские холмы». Самым спортивным москвичам предложат показать себя в челночном беге, комплексе испытаний ГТО и преодолении полосы препятствий на время. На стадионе разместят две параллельные линии прохождения и 10 разных препятствий: «Солнышко», «Белку», испытание с лопатами, лабиринт из барьеров с бревном, баскетбольное испытание, «Карты», спиннер‑рукоход, скалодром, «Танки» и трубы. Проверить свои силы на полосе препятствий получат возможность не только финалисты, но и все гости. Также в течение всего дня на площадке можно будет получить консультацию от специалистов по вопросам выполнения нормативов комплекса ГТО.

Для участия не забудьте зарегистрироваться на сайте проекта.
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