Современный подход. Что помогает московским школьникам готовиться к ЕГЭ

Первый звонок для одиннадцатиклассников запускает новый отсчет — количество дней до ЕГЭ. И хотя экзамены пройдут в конце учебного года, уже в сентябре выпускникам важно расставить приоритеты, выявить темы, которые нужно подтянуть, и выбрать темп подготовки.

Вместе с пресс-службой столичного Департамента образования и науки рассказываем, какие инструменты помогают московским школьникам избежать весенней спешки.

Больше времени на выбранные предметы

Один из основных элементов подготовки выпускников — специальные практикумы по предметам ЕГЭ, которые стартуют в начале второго полугодия. К их началу одиннадцатиклассники уже осваивают основную часть школьной программы по большинству дисциплин. Это позволяет перераспределить учебное время, и во второй половине учебного года уделить больше внимания предметам, которые каждый школьник выбрал для сдачи.

Практикумы проходят в группах трех уровней подготовки — базового, продвинутого и высокого. Для школьников разработано более 40 программ по 11 предметам ЕГЭ, а во втором полугодии на такую подготовку приходится не менее 40 процентов учебного времени.

Формат действует в столице уже четвертый год. За три года результаты ЕГЭ московских выпускников по профильной математике улучшились на 29 процентов, по физике — на 11,9 процента, по биологии — на 10,2 процента.

При этом задача практикумов не сводится к многократному решению вариантов экзамена. Разделение по уровню подготовки позволяет одним выпускникам сосредоточиться на базовых темах и устранении пробелов, а другим — работать со сложными заданиями и готовиться к высоким результатам. Больше истории и математики: как может измениться ЕГЭ 2027? Подробнее

От видеоразборов до тестов с автопроверкой

Вести подготовку самостоятельно школьники могут с помощью сервиса «Экзамены» в электронном дневнике «МЭШ», где собраны материалы по предметам ЕГЭ.

В их числе — видеоразборы экзаменационных заданий, которые готовят ведущие столичные педагоги. Учителя подробно объясняют логику решения, обращают внимание на сложные моменты и распространенные ошибки. Материалы регулярно обновляют с учетом актуальных экзаменационных заданий.

Также видеоразборы заданий ЕГЭ доступны на стартовой странице библиотеки «МЭШ» в подборке «Подготовка к ЕГЭ-2026».

Для самостоятельной тренировки в сервисе доступно 1,6 тысячи тестов с автоматической проверкой. Это позволяет школьнику самостоятельно выбирать темп подготовки и возвращаться к тем заданиям, которые вызывают наибольшие сложности.

Кроме того, в сервисе собрано более 100 видеороликов с рекомендациями по распределению времени на экзамене, заполнению бланков и советами психологов по управлению стрессом и развитию памяти. Они посвящены не только выполнению экзаменационных заданий, но и организации подготовки.

В прошлом учебном году московские школьники и педагоги обратились к цифровым ресурсам «МЭШ» для подготовки к ЕГЭ более 2,5 миллиона раз. Только видеоразборы экзаменационных заданий набрали свыше 1,7 миллиона просмотров. Жесткий отбор. Как можно не пройти на бюджет в вуз, имея 300 баллов по ЕГЭ Подробнее

Математика: теория и практика

Отдельные материалы для подготовки к экзамену по математике представлены в библиотеке «МЭШ». Например, выпускникам доступны сборники задач по базовой и профильной математике, разработанные специалистами электронной образовательной системы «Гиперматика».

Ученики могут сочетать изучение теории с практикой и последовательно отрабатывать необходимые навыки. Материалы предназначены как для работы на уроках, так и для самостоятельной подготовки.

Также в электронном дневнике «МЭШ» для выпускников работает сервис «Репетитор AI» на базе искусственного интеллекта, который помогает подготовиться к ЕГЭ по информатике, базовой и профильной математике. Благодаря инструменту можно в формате диалога получить подробное объяснение и пошаговый разбор решения экзаменационных задач. От мела до ИИ. Как трансформировался школьный урок Подробнее

Сильные педагоги — онлайн

Еще одним форматом подготовки являются онлайн-курсы, которые организует Центр педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки. Разбирать задания ЕГЭ школьники могут вместе с опытными педагогами и тренерами победителей олимпиад.

Программы разделены на два уровня. Один рассчитан на выпускников, которые стремятся получить высокие баллы и готовы работать со сложными заданиями, другой — на школьников, которым необходимо повторить основные темы и восполнить пробелы.

Таким образом, олимпиадная система подготовки работает не только с ребятами, которые уже участвуют в интеллектуальных соревнованиях. Опыт педагогов и тренеров московских сборных используется и при подготовке к государственным экзаменам более широкого круга выпускников.

Кроме того, в 2026 году в библиотеке «МЭШ» появились десять онлайн-курсов, которые помогают ученикам 11-х классов подготовиться к ЕГЭ. Программы охватывают русский язык и литературу, английский язык, информатику, историю, обществознание, географию, физику, химию и биологию.

Школьники могут найти в курсах понятную и логичную программу повторения, которая поможет им структурировать подготовку и отработать задания в формате, максимально приближенном к экзаменационному.

Обучение можно проходить в удобном темпе, постепенно переходя от теории к практике. Каждый курс включает в себя видеолекции с детальным разбором ключевых тем, практические задания для закрепления материала и инструменты, позволяющие отслеживать прогресс.

Каждому пользователю доступны результаты практических заданий, включая количество правильных и неправильных ответов, а также доступ к просмотру собственных ответов. Онлайн-курсы можно найти на стартовой странице веб-версии библиотеки «МЭШ» в подборке «Рекомендованное». Перевод на личности. МЭШ помогает индивидуальному подходу в образовании Подробнее

Найти собственный маршрут подготовки

Главный принцип московской системы подготовки — дать школьнику несколько форматов, которые можно сочетать между собой. На практикумах выпускник получает дополнительное время на выбранные предметы и работает в группе своего уровня. Цифровые сервисы позволяют самостоятельно возвращаться к сложным темам, смотреть разборы и проходить тесты, а онлайн-курсы дают возможность заниматься с сильными преподавателями.

При этом цифровые инструменты помогают не просто увеличивать количество решенных заданий, а выстраивать последовательную подготовку. Школьник может уделять больше внимания именно тем темам, которые вызывают трудности, и постепенно повышать уровень сложности.

Результатом становится не единый для всех сценарий подготовки к ЕГЭ, а возможность сформировать собственный образовательный маршрут в зависимости от выбранных предметов, текущего уровня знаний и результата, к которому стремится выпускник.