Открытые уроки. Столичная платформа преображает образование по всей РФ

«Малышам нравится», — с улыбкой говорит 47-летняя Елена Азаренкова, учитель английского в школе № 171 Москвы. Иностранный она преподаёт почти 27 лет — в профессию пошла сразу, как окончила Московский педагогический. Материалы с платформы «Московской электронной школы» («МЭШ»), которая в столице появилась в 2016-м, а по регионам начала распространяться в 2022-м, использует регулярно. Да и сама Елена — рекордсмен: разработала и выложила на платформу 16 собственных курсов. Теперь ими пользуются сотни педагогов по всей стране.

«Живые» учебники

«Дети сейчас не очень усидчивые, Present Perfect (настоящее совершенное время в английском языке. — Ред.) для них нудная абстракция, — говорит педагог. — Но если грамматику облечь в интерактивную, игровую форму, то просыпается интерес. „МЭШ“ в этом плане сильно помогает. На платформе много кроссвордов, викторин, командных состязаний. С её помощью мы недавно разучивали лексику к теме „болезни“ — сложные конструкции разобрали на примере мультфильма. Когда в следующий раз у нас будут практические задания, нужные глаголы дети вспомнят гораздо быстрее — через яркие образы из мультика».

Встреча Сергея Собянина с представителями компаний - получателей грантов на разработку контента для МЭШ. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Владимир Новиков

С помощью «МЭШ» можно разрабатывать и собственные учебные материалы. Этой возможностью Елена Азаренкова пользуется активно. «В системе есть программа-конструктор, которая помогает создавать обучающий контент. Там собраны графические инструменты, текстовый редактор, заготовки для заданий и тестов. В приложении можно быстро собирать целые уроки», — добавляет педагог.

Учителям и коллективам разработчиков, которые создают и публикуют качественные материалы на «МЭШ», выплачивают гранты. За подготовку сценария изучения темы можно получить от 180 до 240 тысяч рублей, за электронное учебное пособие — 220 тысяч. «Но чтобы мои материалы разместили в „МЭШ“, они должны пройти многоступенчатую модерацию. Комиссия экспертов проверит, соответствуют ли предложенные курсы строгим требованиям», — уточняет Азаренкова.

А за регулярное использование цифровых сервисов, включая электронный журнал и библиотеку «МЭШ», учитель может дополнительно получать до 15 тысяч рублей каждый месяц.

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Победа над рутиной

Сегодня сервисы созданной в Москве платформы доступны уже в 11 регионах. По сути, на основе столичной разработки строится единая всероссийская образовательная экосистема. Пользователям доступны электронный дневник и журнал, библиотека образовательных материалов, удобные цифровые помощники и сервисы, которые помогают учить и учиться. Массово на «МЭШ», например, с началом нового учебного года перешли школы Мурманской области.

Андрей Нифантов, который преподаёт в мурманской школе историю и обществознание, признаётся: «МЭШ» дисциплинирует. Фото: Из личного архива

«Стало проще и удобнее заполнять домашние задания, — признаётся учитель истории и обществознания гимназии № 7 Мурманска Андрей Нифантов. — Есть интуитивно понятные приложения для телефона. Кроме того, мне было легко заполнить календарно-тематическое планирование уроков (документ, помогающий учителю выстроить учебный процесс), с которым прежде всегда возникали сложности: приходилось вручную его догружать в систему. Сейчас все документы есть в „МЭШ“, легко работать. Мне потребовалось всего 30 минут на заполнение документов на шесть классов — прежде на это ушло бы около 4 часов».

По словам учителей, «МЭШ» не только помогает работать с документами, но и дисциплинирует. «Она не позволяет, скажем прямо, халявить. Если учитель вовремя не заполняет домашнее задание, то у него нет возможности сделать это позже, — поясняет Нифантов. — Родители с помощью „МЭШ“ в режиме реального времени видят, какое задание получили дети, какие у них оценки. Прежде были случаи, когда педагог мог в конце триместра разом выставить 10 отметок. Теперь система не позволит это сделать. Что касается детей, то для них открыты полезные сервисы „МЭШ“. Если ребёнок чего-то не понял по теме, он может самостоятельно её изучить с помощью дополнительных подборок: все задания и ресурсы собраны в одном месте».

«МЭШ» помогает упорядочить учебный процесс: быстрее находить нужные материалы, держать в фокусе динамику каждого ребёнка, говорит директор мурманской гимназии № 10 Ольга Дзюба: «Рутинные задачи решаются проще — это заметно снижает нагрузку на учителя. Конечно, остаются опасения: хватит ли времени, чтобы уверенно освоить систему, не добавит ли она новых задач. Но опыт показывает, что эти сомнения постепенно уходят, когда видишь, сколько времени платформа реально высвобождает для работы с детьми».

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Спина больше не болит

Сабрина Муртузалиева из дагестанского посёлка Тюбе — методист школы и одновременно мама ученика. Поэтому о «МЭШ» она судит сразу с двух точек зрения. «Мне эта система нравится и как педагогу, и как родителю, — признаётся Сабрина. — Заходишь в телефон — и сразу всё видишь. Тут и оценки ребёнка, и домашние задания, и электронные учебники. Всё с собой, никакой бумажной волокиты».

Поначалу, вспоминает Сабрина, многие переживали: а вдруг не осилим, не поймём? Оказалось, переживали напрасно. «Если какие-то родители в нашей сельской местности не ориентируются в цифровой сфере — зовём в школу, отдельно с ними работаем, всё показываем и объясняем. У нас два программиста, они помогают», — подчёркивает Муртузалиева.

«МЭШ» — это образовательная платформа, которая помогает ребенку учиться, педагогу — учить, а родителям — быть в курсе процесса. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Владимир Новиков

Особенно её радует прозрачность оценок. Средний балл считается автоматически: 4,75 — уже пятёрка. А любые корректировки в успеваемости фиксируются. «Если педагог поменял оценку — всё видно, он должен это изменение обосновать», — говорит Сабрина.

Дети тоже следят за своими оценками и сразу замечают изменения. А ещё электронные учебники избавляют ребят от тяжёлых рюкзаков. «В 10-м классе многие говорят: мол, бумажные учебники нам не нужны, у нас теперь всё в планшетах. Вначале я этому противилась, — смеётся методист школы. — Но после года пользования сама как мама школьницы поняла: очень хорошая вещь! Любые учебники всегда под рукой, и при этом они ничего не весят».