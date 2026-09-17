Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 6 минут
215

Открытые уроки. Столичная платформа преображает образование по всей РФ

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. Открытые уроки 16/09/2026 Сюжет Опыт Москвы
С помощью курсов Елены Азаренковой в «МЭШ» педагоги из разных городов учатся учить.
С помощью курсов Елены Азаренковой в «МЭШ» педагоги из разных городов учатся учить. / Юлия Федотова / АиФ

«Малышам нравится», — с улыбкой говорит 47-летняя Елена Азаренкова, учитель английского в школе № 171 Москвы. Иностранный она преподаёт почти 27 лет — в профессию пошла сразу, как окончила Московский педагогический. Материалы с платформы «Московской электронной школы» («МЭШ»), которая в столице появилась в 2016-м, а по регионам начала распространяться в 2022-м, использует регулярно. Да и сама Елена — рекордсмен: разработала и выложила на платформу 16 собственных курсов. Теперь ими пользуются сотни педагогов по всей стране.

«Живые» учебники

«Дети сейчас не очень усидчивые, Present Perfect (настоящее совершенное время в английском языке. — Ред.) для них нудная абстракция, — говорит педагог. — Но если грамматику облечь в интерактивную, игровую форму, то просыпается интерес. „МЭШ“ в этом плане сильно помогает. На платформе много кроссвордов, викторин, командных состязаний. С её помощью мы недавно разучивали лексику к теме „болезни“ — сложные конструкции разобрали на примере мультфильма. Когда в следующий раз у нас будут практические задания, нужные глаголы дети вспомнят гораздо быстрее — через яркие образы из мультика».

Встреча Сергея Собянина с представителями компаний - получателей грантов на разработку контента для МЭШ.
Встреча Сергея Собянина с представителями компаний - получателей грантов на разработку контента для МЭШ. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Владимир Новиков

С помощью «МЭШ» можно разрабатывать и собственные учебные материалы. Этой возможностью Елена Азаренкова пользуется активно. «В системе есть программа-конструктор, которая помогает создавать обучающий контент. Там собраны графические инструменты, текстовый редактор, заготовки для заданий и тестов. В приложении можно быстро собирать целые уроки», — добавляет педагог.

Учителям и коллективам разработчиков, которые создают и публикуют качественные материалы на «МЭШ», выплачивают гранты. За подготовку сценария изучения темы можно получить от 180 до 240 тысяч рублей, за электронное учебное пособие — 220 тысяч. «Но чтобы мои материалы разместили в „МЭШ“, они должны пройти многоступенчатую модерацию. Комиссия экспертов проверит, соответствуют ли предложенные курсы строгим требованиям», — уточняет Азаренкова.

А за регулярное использование цифровых сервисов, включая электронный журнал и библиотеку «МЭШ», учитель может дополнительно получать до 15 тысяч рублей каждый месяц.

Любовь Оболенская.
Формула любви. Учитель химии из Москвы превращает сдачу ЕГЭ в научный драйв Подробнее

Победа над рутиной

Сегодня сервисы созданной в Москве платформы доступны уже в 11 регионах. По сути, на основе столичной разработки строится единая всероссийская образовательная экосистема. Пользователям доступны электронный дневник и журнал, библиотека образовательных материалов, удобные цифровые помощники и сервисы, которые помогают учить и учиться. Массово на «МЭШ», например, с началом нового учебного года перешли школы Мурманской области.

Андрей Нифантов, который преподаёт в мурманской школе историю и обществознание, признаётся: «МЭШ» дисциплинирует.
Андрей Нифантов, который преподаёт в мурманской школе историю и обществознание, признаётся: «МЭШ» дисциплинирует. Фото: Из личного архива

«Стало проще и удобнее заполнять домашние задания, — признаётся учитель истории и обществознания гимназии № 7 Мурманска Андрей Нифантов. — Есть интуитивно понятные приложения для телефона. Кроме того, мне было легко заполнить календарно-тематическое планирование уроков (документ, помогающий учителю выстроить учебный процесс), с которым прежде всегда возникали сложности: приходилось вручную его догружать в систему. Сейчас все документы есть в „МЭШ“, легко работать. Мне потребовалось всего 30 минут на заполнение документов на шесть классов — прежде на это ушло бы около 4 часов».

По словам учителей, «МЭШ» не только помогает работать с документами, но и дисциплинирует. «Она не позволяет, скажем прямо, халявить. Если учитель вовремя не заполняет домашнее задание, то у него нет возможности сделать это позже, — поясняет Нифантов. — Родители с помощью „МЭШ“ в режиме реального времени видят, какое задание получили дети, какие у них оценки. Прежде были случаи, когда педагог мог в конце триместра разом выставить 10 отметок. Теперь система не позволит это сделать. Что касается детей, то для них открыты полезные сервисы „МЭШ“. Если ребёнок чего-то не понял по теме, он может самостоятельно её изучить с помощью дополнительных подборок: все задания и ресурсы собраны в одном месте».

«МЭШ» помогает упорядочить учебный процесс: быстрее находить нужные материалы, держать в фокусе динамику каждого ребёнка, говорит директор мурманской гимназии № 10 Ольга Дзюба: «Рутинные задачи решаются проще — это заметно снижает нагрузку на учителя. Конечно, остаются опасения: хватит ли времени, чтобы уверенно освоить систему, не добавит ли она новых задач. Но опыт показывает, что эти сомнения постепенно уходят, когда видишь, сколько времени платформа реально высвобождает для работы с детьми».

Евгения Готовчикова предпочитает давать ученикам креативные задания, требующие самостоятельного изучения текста
«Я за хулиганство». Учитель рассказал, как читать с детьми в эпоху ИИ Подробнее

Спина больше не болит

Сабрина Муртузалиева из дагестанского посёлка Тюбе — методист школы и одновременно мама ученика. Поэтому о «МЭШ» она судит сразу с двух точек зрения. «Мне эта система нравится и как педагогу, и как родителю, — признаётся Сабрина. — Заходишь в телефон — и сразу всё видишь. Тут и оценки ребёнка, и домашние задания, и электронные учебники. Всё с собой, никакой бумажной волокиты».

Поначалу, вспоминает Сабрина, многие переживали: а вдруг не осилим, не поймём? Оказалось, переживали напрасно. «Если какие-то родители в нашей сельской местности не ориентируются в цифровой сфере — зовём в школу, отдельно с ними работаем, всё показываем и объясняем. У нас два программиста, они помогают», — подчёркивает Муртузалиева.

«МЭШ» — это образовательная платформа, которая помогает ребенку учиться, педагогу — учить, а родителям — быть в курсе процесса. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Владимир Новиков

Особенно её радует прозрачность оценок. Средний балл считается автоматически: 4,75 — уже пятёрка. А любые корректировки в успеваемости фиксируются. «Если педагог поменял оценку — всё видно, он должен это изменение обосновать», — говорит Сабрина.

Дети тоже следят за своими оценками и сразу замечают изменения. А ещё электронные учебники избавляют ребят от тяжёлых рюкзаков. «В 10-м классе многие говорят: мол, бумажные учебники нам не нужны, у нас теперь всё в планшетах. Вначале я этому противилась, — смеётся методист школы. — Но после года пользования сама как мама школьницы поняла: очень хорошая вещь! Любые учебники всегда под рукой, и при этом они ничего не весят».

Мэр Собянин доложил президенту Путину о рекордном вводе новых школ

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту страны Владимиру Путину, что 1 сентября в столице откроются 145 новых или полностью модернизированных школ и детских садов, в которых начнут обучение 115 тысяч детей.
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту страны Владимиру Путину, что 1 сентября в столице откроются 145 новых или полностью модернизированных школ и детских садов, в которых начнут обучение 115 тысяч детей. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Как отметил Сергей Собянин, столичные наработки по модернизации образовательных учреждений будут крайне полезны в других субъектах РФ. В большинстве российских регионов нет острой необходимости в возведении новых учебных заведений с нуля, однако уже действующие требует масштабного обновления. Москва поможет регионам собственным опытом.
Как отметил Сергей Собянин, столичные наработки по модернизации образовательных учреждений будут крайне полезны в других субъектах РФ. В большинстве российских регионов нет острой необходимости в возведении новых учебных заведений с нуля, однако уже действующие требует масштабного обновления. Москва поможет регионам собственным опытом. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Сергей Собянин отметил, что сейчас Москва ведет обновление инфраструктуры для детей в городах-побратимах: Луганске и Донецке. К 1 сентября 2026 года завершены работы в пяти школах: сделан капремонт в школе №9 Донецка, восстановлен после обстрелов республиканский лицей-интернат «Эрудит» в Донецке, еще три школы отремонтированы столичными специалистами в Луганске.
Сергей Собянин отметил, что сейчас Москва ведет обновление инфраструктуры для детей в городах-побратимах: Луганске и Донецке. К 1 сентября 2026 года завершены работы в пяти школах: сделан капремонт в школе №9 Донецка, восстановлен после обстрелов республиканский лицей-интернат «Эрудит» в Донецке, еще три школы отремонтированы столичными специалистами в Луганске. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Свой доклад Сергей Собянин сделал из обновленного здания школы № 656 имени А. С. Макаренко в Бескудниковском районе столицы. Реконструкция здания была начата весной 2025 года. В ходе работ обновили фасад, заменили коммуникации, двери и окна, перегородки и стяжки пола. Сделали внутреннюю отделку. Кроме того, выполнено благоустройство пришкольной территории.
Свой доклад Сергей Собянин сделал из обновленного здания школы № 656 имени А. С. Макаренко в Бескудниковском районе столицы. Реконструкция здания была начата весной 2025 года. В ходе работ обновили фасад, заменили коммуникации, двери и окна, перегородки и стяжки пола. Сделали внутреннюю отделку. Кроме того, выполнено благоустройство пришкольной территории. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
На пришкольном участке обустроен современный спортивный кластер. Здесь и универсальное поле для командных игр с мячом, и воркаут-зона с тренажерами, и детские игровые городки, разделенные по возрастам. Для удобства учащихся предусмотрены велопарковки, а ключевым элементом инфраструктуры станет специализированная площадка, сертифицированная для тестирования и сдачи нормативов ГТО.
На пришкольном участке обустроен современный спортивный кластер. Здесь и универсальное поле для командных игр с мячом, и воркаут-зона с тренажерами, и детские игровые городки, разделенные по возрастам. Для удобства учащихся предусмотрены велопарковки, а ключевым элементом инфраструктуры станет специализированная площадка, сертифицированная для тестирования и сдачи нормативов ГТО. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Главным приоритетом стало создание передового образовательного пространства для учеников и преподавателей. В рамках реализации проекта «Моя школа» модернизированное здание оснастили универсальными и профильными классами, а также гибкими учебными зонами с раздвижными перегородками для работы в группах любого формата.
Главным приоритетом стало создание передового образовательного пространства для учеников и преподавателей. В рамках реализации проекта «Моя школа» модернизированное здание оснастили универсальными и профильными классами, а также гибкими учебными зонами с раздвижными перегородками для работы в группах любого формата. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В распоряжении школьников появились технологичная медиатека для индивидуальных и командных занятий, лабораторно-исследовательский центр естественных наук и просторные залы для лекций, выставок и праздников. Инфраструктуру дополнили современные спортивные блоки и комфортная столовая.
В распоряжении школьников появились технологичная медиатека для индивидуальных и командных занятий, лабораторно-исследовательский центр естественных наук и просторные залы для лекций, выставок и праздников. Инфраструктуру дополнили современные спортивные блоки и комфортная столовая. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Обновлённое здание школы № 656 вновь откроет свои двери 1 сентября. Здесь будут учиться школьники 1-8 классов.
Обновлённое здание школы № 656 вновь откроет свои двери 1 сентября. Здесь будут учиться школьники 1-8 классов. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В состав школы № 656 входят 7 зданий – 4 школьных и 3 дошкольных. Здесь обучаются 2 524 ученика: 1 707 школьников и 817 дошкольников. Трудовой коллектив насчитывает 220 сотрудников, включая 78 учителей, 43 воспитателя и 40 иных педагогических работника.
В состав школы № 656 входят 7 зданий – 4 школьных и 3 дошкольных. Здесь обучаются 2 524 ученика: 1 707 школьников и 817 дошкольников. Трудовой коллектив насчитывает 220 сотрудников, включая 78 учителей, 43 воспитателя и 40 иных педагогических работника. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В числе объектов, которые откроются к началу нового учебного года в Москве, 20 новых крупных школ, 5 школ с дошкольными группами, 25 детских садов, а также капитально реконструированные школьные корпуса.
В числе объектов, которые откроются к началу нового учебного года в Москве, 20 новых крупных школ, 5 школ с дошкольными группами, 25 детских садов, а также капитально реконструированные школьные корпуса. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Собянин доложил президенту Путину о рекордном вводе новых школ

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту страны Владимиру Путину, что 1 сентября в столице откроются 145 новых или полностью модернизированных школ и детских садов, в которых начнут обучение 115 тысяч детей.
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту страны Владимиру Путину, что 1 сентября в столице откроются 145 новых или полностью модернизированных школ и детских садов, в которых начнут обучение 115 тысяч детей. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Как отметил Сергей Собянин, столичные наработки по модернизации образовательных учреждений будут крайне полезны в других субъектах РФ. В большинстве российских регионов нет острой необходимости в возведении новых учебных заведений с нуля, однако уже действующие требует масштабного обновления. Москва поможет регионам собственным опытом.
Как отметил Сергей Собянин, столичные наработки по модернизации образовательных учреждений будут крайне полезны в других субъектах РФ. В большинстве российских регионов нет острой необходимости в возведении новых учебных заведений с нуля, однако уже действующие требует масштабного обновления. Москва поможет регионам собственным опытом. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Сергей Собянин отметил, что сейчас Москва ведет обновление инфраструктуры для детей в городах-побратимах: Луганске и Донецке. К 1 сентября 2026 года завершены работы в пяти школах: сделан капремонт в школе №9 Донецка, восстановлен после обстрелов республиканский лицей-интернат «Эрудит» в Донецке, еще три школы отремонтированы столичными специалистами в Луганске.
Сергей Собянин отметил, что сейчас Москва ведет обновление инфраструктуры для детей в городах-побратимах: Луганске и Донецке. К 1 сентября 2026 года завершены работы в пяти школах: сделан капремонт в школе №9 Донецка, восстановлен после обстрелов республиканский лицей-интернат «Эрудит» в Донецке, еще три школы отремонтированы столичными специалистами в Луганске. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Свой доклад Сергей Собянин сделал из обновленного здания школы № 656 имени А. С. Макаренко в Бескудниковском районе столицы. Реконструкция здания была начата весной 2025 года. В ходе работ обновили фасад, заменили коммуникации, двери и окна, перегородки и стяжки пола. Сделали внутреннюю отделку. Кроме того, выполнено благоустройство пришкольной территории.
Свой доклад Сергей Собянин сделал из обновленного здания школы № 656 имени А. С. Макаренко в Бескудниковском районе столицы. Реконструкция здания была начата весной 2025 года. В ходе работ обновили фасад, заменили коммуникации, двери и окна, перегородки и стяжки пола. Сделали внутреннюю отделку. Кроме того, выполнено благоустройство пришкольной территории. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
На пришкольном участке обустроен современный спортивный кластер. Здесь и универсальное поле для командных игр с мячом, и воркаут-зона с тренажерами, и детские игровые городки, разделенные по возрастам. Для удобства учащихся предусмотрены велопарковки, а ключевым элементом инфраструктуры станет специализированная площадка, сертифицированная для тестирования и сдачи нормативов ГТО.
На пришкольном участке обустроен современный спортивный кластер. Здесь и универсальное поле для командных игр с мячом, и воркаут-зона с тренажерами, и детские игровые городки, разделенные по возрастам. Для удобства учащихся предусмотрены велопарковки, а ключевым элементом инфраструктуры станет специализированная площадка, сертифицированная для тестирования и сдачи нормативов ГТО. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Главным приоритетом стало создание передового образовательного пространства для учеников и преподавателей. В рамках реализации проекта «Моя школа» модернизированное здание оснастили универсальными и профильными классами, а также гибкими учебными зонами с раздвижными перегородками для работы в группах любого формата.
Главным приоритетом стало создание передового образовательного пространства для учеников и преподавателей. В рамках реализации проекта «Моя школа» модернизированное здание оснастили универсальными и профильными классами, а также гибкими учебными зонами с раздвижными перегородками для работы в группах любого формата. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В распоряжении школьников появились технологичная медиатека для индивидуальных и командных занятий, лабораторно-исследовательский центр естественных наук и просторные залы для лекций, выставок и праздников. Инфраструктуру дополнили современные спортивные блоки и комфортная столовая.
В распоряжении школьников появились технологичная медиатека для индивидуальных и командных занятий, лабораторно-исследовательский центр естественных наук и просторные залы для лекций, выставок и праздников. Инфраструктуру дополнили современные спортивные блоки и комфортная столовая. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Обновлённое здание школы № 656 вновь откроет свои двери 1 сентября. Здесь будут учиться школьники 1-8 классов.
Обновлённое здание школы № 656 вновь откроет свои двери 1 сентября. Здесь будут учиться школьники 1-8 классов. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В состав школы № 656 входят 7 зданий – 4 школьных и 3 дошкольных. Здесь обучаются 2 524 ученика: 1 707 школьников и 817 дошкольников. Трудовой коллектив насчитывает 220 сотрудников, включая 78 учителей, 43 воспитателя и 40 иных педагогических работника.
В состав школы № 656 входят 7 зданий – 4 школьных и 3 дошкольных. Здесь обучаются 2 524 ученика: 1 707 школьников и 817 дошкольников. Трудовой коллектив насчитывает 220 сотрудников, включая 78 учителей, 43 воспитателя и 40 иных педагогических работника. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
В числе объектов, которые откроются к началу нового учебного года в Москве, 20 новых крупных школ, 5 школ с дошкольными группами, 25 детских садов, а также капитально реконструированные школьные корпуса.
В числе объектов, которые откроются к началу нового учебного года в Москве, 20 новых крупных школ, 5 школ с дошкольными группами, 25 детских садов, а также капитально реконструированные школьные корпуса. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоОбразованиецифровая платформаЕлена АзаренковаМосковская электронная школаМЭШцифровизация школы
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть