«Выборы – семейное дело». Шеф Ивлев приехал голосовать с женой

В третий день голосования за депутатов Госдумы в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, среди прочих именитых гостей, побывли телеведущий Владимир Соловьев и шеф-повар Константин Ивлев. Они поделились, что для волеизъявления выбрали электронный терминал и призвали каждого сегодня не отсиживаться в стороне.

«Гражданин или попутчик?»

Владимир Соловьев только что вернулся из зоны СВО и сразу отправился в Общественный штаб, чтобы своими глазами увидеть, как организованы наблюдения за выборами. Здесь он заявил, что по уровню устройства голосования Россия - №1 в мире.

Владимир Соловьёв. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Можно отсидеться, можно не ходить, можно не воспользоваться удобным дистанционным голосованием. Все можно, вопрос зачем? Если ты гражданин, ты выполняешь свой долг, если ты попутчик, ты найдешь себе оправдание. Но стоит ли?», – отметил Владимир Соловьев.

Телеведущий также добавил, что сам отдал свой голос сегодня, в последний день выборов. Для волеизъявления он воспользовался электронным терминалом: такие сегодня стоят на каждом избирательном участке в столице.

«Москва всегда № 1, и никто не может сравниться с Москвой. Москва лучший город», – резюмировал Владимир Соловьев.

Владимир Соловьёв. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Пирожки, десерты и компот

Константин Ивлев приехал в штаб с супругой Валерией. Оба отдали свой голос здесь же, через электронный терминал. А потом телеведущий рассказал журналистам, что с юности любил ходить на выборы.

«Выборы - однозначно семейное дело. В советские времена — это всегда был какой-то праздник, мне очень приятно, что сейчас история возвращается. Главная ассоциация с выборам – это пирожки с мясом», – улыбнулся телеведущий.

Ивлев не был бы Ивлевым, если бы не зашел в столовую Общественного штаба, которая организована здесь для волонтеров-наблюдателей. Константин восхитился широким ассортиментом блюд и не удержался от «тестирования». Вместе с супругой они попробовали здешние сладости и запили их компотом.

Константин Ивлев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Все сделано очень классно, видно, что ребята-наблюдатели работают легко, потому что понимают: если устали, можно отдохнуть и вкусно подкрепиться», – добавил телеведущий.

Разделяют воодушевление от организации штаба и процесса голосования и иностранные наблюдатели, которые приезжают в Общественный штаб «оценить обстановку». Среди них - Педро Моуриньо, почетный консул России в Виго, Испания. Он сравнил избирательный процесс в России и Испании и отметил, что в его стране нет и никогда не было ничего подобного.

«Я впечатлен уровнем организации и тем, какое количество молодежи здесь работает. Самое главное, что меня удивило, это уровень технологического процесса наблюдения. В Испании нет дистанционного электронного голосования, у нас все по старинке. Мы можем проголосовать на участке или отправить голос по почте», – сказал Педро.

Работой общественного штаба впечатлен и наблюдатель Боян Вулин из Сербии.

«Я чувствую себя как на космическом корабле – такой высокий уровень и так все современно и главное, что все это придумано и реализовано в России. В Сербии нет ничего подобного», – объяснил он.

Напомним, что 20 сентября – завершающий день выборов депутатов в Госдуму. Свой голос можно отдать до 19:59 любым удобным способом: дистанционно или очно на участке, воспользовавшись бюллетенем или электронным терминалом.