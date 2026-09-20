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«Выборы – семейное дело». Шеф Ивлев приехал голосовать с женой

Сюжет Выборы-2026
Шеф Ивлев приехал голосовать с женой.
Шеф Ивлев приехал голосовать с женой. / Эдуард Кудрявицкий / АиФ

В третий день голосования за депутатов Госдумы в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, среди прочих именитых гостей, побывли телеведущий Владимир Соловьев и шеф-повар Константин Ивлев. Они поделились, что для волеизъявления выбрали электронный терминал и призвали каждого сегодня не отсиживаться в стороне.

«Гражданин или попутчик?»

Владимир Соловьев только что вернулся из зоны СВО и сразу отправился в Общественный штаб, чтобы своими глазами увидеть, как организованы наблюдения за выборами. Здесь он заявил, что по уровню устройства голосования Россия - №1 в мире.

Владимир Соловьёв.
Владимир Соловьёв. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Можно отсидеться, можно не ходить, можно не воспользоваться удобным дистанционным голосованием. Все можно, вопрос зачем? Если ты гражданин, ты выполняешь свой долг, если ты попутчик, ты найдешь себе оправдание. Но стоит ли?», – отметил Владимир Соловьев.

Телеведущий также добавил, что сам отдал свой голос сегодня, в последний день выборов. Для волеизъявления он воспользовался электронным терминалом: такие сегодня стоят на каждом избирательном участке в столице.

«Москва всегда № 1, и никто не может сравниться с Москвой. Москва лучший город», – резюмировал Владимир Соловьев.

Владимир Соловьёв.
Владимир Соловьёв. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Пирожки, десерты и компот

Константин Ивлев приехал в штаб с супругой Валерией. Оба отдали свой голос здесь же, через электронный терминал. А потом телеведущий рассказал журналистам, что с юности любил ходить на выборы.

«Выборы - однозначно семейное дело. В советские времена — это всегда был какой-то праздник, мне очень приятно, что сейчас история возвращается. Главная ассоциация с выборам – это пирожки с мясом», – улыбнулся телеведущий.

Ивлев не был бы Ивлевым, если бы не зашел в столовую Общественного штаба, которая организована здесь для волонтеров-наблюдателей. Константин восхитился широким ассортиментом блюд и не удержался от «тестирования». Вместе с супругой они попробовали здешние сладости и запили их компотом.

Константин Ивлев.
Константин Ивлев. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Все сделано очень классно, видно, что ребята-наблюдатели работают легко, потому что понимают: если устали, можно отдохнуть и вкусно подкрепиться», – добавил телеведущий.

Разделяют воодушевление от организации штаба и процесса голосования и иностранные наблюдатели, которые приезжают в Общественный штаб «оценить обстановку». Среди них - Педро Моуриньо, почетный консул России в Виго, Испания. Он сравнил избирательный процесс в России и Испании и отметил, что в его стране нет и никогда не было ничего подобного.

«Я впечатлен уровнем организации и тем, какое количество молодежи здесь работает. Самое главное, что меня удивило, это уровень технологического процесса наблюдения. В Испании нет дистанционного электронного голосования, у нас все по старинке. Мы можем проголосовать на участке или отправить голос по почте», – сказал Педро.

Работой общественного штаба впечатлен и наблюдатель Боян Вулин из Сербии.

«Я чувствую себя как на космическом корабле – такой высокий уровень и так все современно и главное, что все это придумано и реализовано в России. В Сербии нет ничего подобного», – объяснил он.

Напомним, что 20 сентября – завершающий день выборов депутатов в Госдуму. Свой голос можно отдать до 19:59 любым удобным способом: дистанционно или очно на участке, воспользовавшись бюллетенем или электронным терминалом.

Знаменитости голосуют на выборах депутатов Госдумы в Москве

За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал. © АиФ / Юлия Федотова
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку». © АГН Москва
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен. © АГН Москва
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян. © АиФ / Игорь Харитонов
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика. © АиФ / Юлия Федотова
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей. © АиФ / Юлия Федотова
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен». © АГН Москва
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий

Знаменитости голосуют на выборах депутатов Госдумы в Москве

За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал.
За минувшие два дня голосования на выборах депутатов в Госдуму свой гражданский долг отдали многие медийные личности. Например, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева проголосовала в МФЦ торгового центра «Афимолл Сити». Она пришла на участок, чтобы протестировать электронный терминал. © АиФ / Юлия Федотова
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку».
Гимнастка Светлана Хоркина голосовала электронно в районном центре «Место встречи Баку». © АГН Москва
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник побывал 19 сентября в Общественной штабе по наблюдению за выборами. Он впервые проголосовал через терминал. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен.
Народный артист РФ Михаил Турецкий для голосования выбрал участок в Центральном округе. Турецкий отметил, что голос каждого, кто верит в свою страну, очень важен. © АГН Москва
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян.
Михаила Турецкого на выборах поддержал народный артист Игорь Бутман. По его словам, современные технологии существенно облегчают жизнь россиян. © АиФ / Игорь Харитонов
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика.
Один из первых в день официального старта выборов Общественный штаб посетил специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой. Он отметил широкие возможности избирательной компании: от голосования на участке до дистанционного с помощью одного клика. © АиФ / Юлия Федотова
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей.
Традиционно в Общественный штаб по наблюдению за выборами приехала певица Диана Гурцкая. Она подчеркнула, что голосование через терминал с голосовым помощником крайне удобно для слабовидящих людей. © АиФ / Юлия Федотова
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен».
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выбрал для голосования участок, расположенный на Новоясеневском проспекте. Дрессировщик сказал, что поддержал «тех, в ком уверен». © АГН Москва
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг.
Футболист Дмитрий Булыкин наблюдал за ходом голосования в Общественном штабе. Он выразил надежду на то, что каждый в дни выборов исполнит свой гражданский долг. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал.
19 сентября в штаб приехал и певец Григорий Лепс. Для голосования он также выбрал электронный терминал. © АиФ / Эдуард Кудрявицкий

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