Комплексное обновление крытого катка на территории спорткомплекса «Меридиан» на Рязанском проспекте завершится в четвертом квартале 2027 года. О сроках реконструкции мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во время личного приема граждан, проведенного по поручению президента России, передает портал mos.ru.

Ускорить ремонт ледовой арены, переставшей отвечать современным нормам комфорта и безопасности, попросила глава благотворительного фонда «Палитра» Ольга Олохова.

«Мы к этой работе приступили. В течение года — полутора мы эту работу закончим. Но такая кропотливая, к сожалению, сложная — иногда проще построить новый объект, но тем не менее взялись за эту работу, она будет доведена до конца. Я поставлю на контроль этот вопрос», — подчеркнул Сергей Собянин.

Специалисты обновят системы вентиляции и отопления, расширят тренировочные зоны для фигуристов, обустроят дополнительные помещения и благоустроят прилегающую территорию.

Кроме того, по итогам приема градоначальник обозначил сроки еще по трем городским проектам. В 2027 году в столице полностью введут в строй многофункциональный спорткомплекс с 50-метровым бассейном на улице Москворечье. В третьем квартале 2027 года завершат очистку от ила и благоустройство Егерского пруда в Сокольниках. Также в Щербинке до 2028 года обновят устаревшую канализационную насосную станцию «Поселок Фабрики имени 1 Мая» с установкой системы газоочистки.