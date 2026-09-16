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Итальянский павильон после реставрации: что посмотреть в усадьбе Останкино

Восстановили уникальные бумажные обои XVIII века, золоченую резьбу, лепнину и другие элементы исторического интерьера.
Восстановили уникальные бумажные обои XVIII века, золоченую резьбу, лепнину и другие элементы исторического интерьера. mos.ru

В усадьбе Останкино завершилась реставрация Итальянского павильона. Москвичи и гости города впервые за долгое время смогут увидеть восстановленные залы, уникальные обои XVIII века и древние античные статуи из знаменитой коллекции графа Шереметева.

Реставраторы провели ювелирную работу по спасению и восстановлению каждого элемента подлинной отделки. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Василий Кузьмиченок

«Открытие западной части дворца — Итальянского павильона с галереями и ротондой — итог второго этапа реставрации Останкинского дворца. В нем горожане смогут увидеть античную скульптуру из коллекции Шереметева. Например, привезенные из Италии голову Афродиты I века нашей эры и статуэтку козочки II века до нашей эры, которая не имеет аналогов в России», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в соцсетях.

Архитектурная роскошь XVIII века: уникальные обои, лепнина и паркет

Дворцовый павильон справедливо считают одним из наиболее нарядных и конструктивно сложных пространств всего останкинского комплекса. Над созданием этих интерьеров в конце XVIII столетия трудилась целая плеяда выдающихся зодчих, которым удалось спланировать пространство так, чтобы грандиозная графская коллекция скульптуры смотрелась максимально органично и торжественно.
Останкино, Итальянский павильон
Это один из самых оригинальных, нарядных и архитектурно сложных интерьеров в Останкинском дворце. Фото: mos.ru

«Это один из самых оригинальных, нарядных и архитектурно сложных интерьеров в Останкинском дворце. Он создавался в конце XVIII века по проектам известных архитекторов Франческо Кампорези, Григория Дикушина и Винченцо Бренны», — добавил мэр Москвы.

Реставраторы провели ювелирную работу по спасению и восстановлению каждого элемента подлинной отделки. В залах привели в порядок единственные сохранившиеся в нашей стране бумажные обои 1790-х годов, отреставрировали декор из папье-маше, пышную золоченую резьбу и тонкую лепнину. Посетив павильон, можно также полюбоваться обновленными историческими тканями, изящными колоннами, пилястрами, а также редкими зеркалами, старинными каминами и печами.

Режим работы и экскурсии

Останкино, Итальянский павильон
Работы затронули и все конструкции павильона: фундамент, стены и кровлю.Фото: mos.ru

Обновление затронуло не только декоративное убранство залов. Специалисты выполнили грандиозный объем строительных работ, укрепив фундамент, несущие стены и кровельные конструкции павильона. Фасады здания восстанавливали по историческим чертежам, а в оконных и дверных проемах мастера сохранили и привели в порядок подлинную фурнитуру шереметевских времен.

Останкино, Итальянский павильон
Привезенная из Италии голова Афродиты I века нашей эры. Фото: mos.ru

Серьезные инженерные работы позволили решить еще одну важную задачу: впервые за всю историю усадьбы залы Итальянского павильона будут принимать гостей даже в зимнее время. Раньше неотапливаемый деревянный дворец открывался только в сухой теплый сезон, но теперь микроклимат в помещениях строго контролируется.

Попасть в обновленный Итальянский павильон и своими глазами увидеть шедевры шереметевской коллекции можно в составе экскурсионных групп.

«Шереметев-фест» в парке Останкино

В парке «Останкино» 27 июня открылся красочный фестиваль «Шереметев-фест», погружающий гостей в жизнь Москвы 200-летней давности.
В парке «Останкино» 27 июня открылся красочный фестиваль «Шереметев-фест», погружающий гостей в жизнь Москвы 200-летней давности. © АиФ / Юлия Федотова
Историческую часть парка украсили аутентичными декорациями XIX века. Здесь работает ярмарка.
Историческую часть парка украсили аутентичными декорациями XIX века. Здесь работает ярмарка. © АиФ / Юлия Федотова
Фестиваль продлится все выходные. Здесь множество развлечений для всей семьи: для детей - импровизированные лошади, для взрослых- исторические лекции.
Фестиваль продлится все выходные. Здесь множество развлечений для всей семьи: для детей - импровизированные лошади, для взрослых- исторические лекции. © АиФ / Юлия Федотова
Особое настроение создавали артисты в ярких костюмах прошедшей эпохи, когда жил граф Шереметев.
Особое настроение создавали артисты в ярких костюмах прошедшей эпохи, когда жил граф Шереметев. © АиФ / Юлия Федотова
В программе -мастер-классы по бальным танцам, которые когда-то танцевали про царском дворе дамы.
В программе -мастер-классы по бальным танцам, которые когда-то танцевали про царском дворе дамы. © АиФ / Юлия Федотова
На фестивале побывали известные артисты и ведущие. Комментатор Дмитрий Губерниев поучаствовал в мастер-классе по хоббихорсингу.
На фестивале побывали известные артисты и ведущие. Комментатор Дмитрий Губерниев поучаствовал в мастер-классе по хоббихорсингу. © АиФ / Юлия Федотова
Рассказывали на фестивале и об особенностях жизни в царские времена.
Рассказывали на фестивале и об особенностях жизни в царские времена. © АиФ / Юлия Федотова
Развлекали гостей артисты ВГИКа. На главной сцене они разыгрывали комедийные постановки.
Развлекали гостей артисты ВГИКа. На главной сцене они разыгрывали комедийные постановки. © АиФ / Юлия Федотова
За два выходных организаторы ожидают на фестивале несколько тысяч гостей.
За два выходных организаторы ожидают на фестивале несколько тысяч гостей. © АиФ / Юлия Федотова
Звездой дня стал артист конного кремлевского театра — мини-пони Шелдон Стар.
Звездой дня стал артист конного кремлевского театра — мини-пони Шелдон Стар. © АиФ / Юлия Федотова

«Шереметев-фест» в парке Останкино

В парке «Останкино» 27 июня открылся красочный фестиваль «Шереметев-фест», погружающий гостей в жизнь Москвы 200-летней давности.
В парке «Останкино» 27 июня открылся красочный фестиваль «Шереметев-фест», погружающий гостей в жизнь Москвы 200-летней давности. © АиФ / Юлия Федотова
Историческую часть парка украсили аутентичными декорациями XIX века. Здесь работает ярмарка.
Историческую часть парка украсили аутентичными декорациями XIX века. Здесь работает ярмарка. © АиФ / Юлия Федотова
Фестиваль продлится все выходные. Здесь множество развлечений для всей семьи: для детей - импровизированные лошади, для взрослых- исторические лекции.
Фестиваль продлится все выходные. Здесь множество развлечений для всей семьи: для детей - импровизированные лошади, для взрослых- исторические лекции. © АиФ / Юлия Федотова
Особое настроение создавали артисты в ярких костюмах прошедшей эпохи, когда жил граф Шереметев.
Особое настроение создавали артисты в ярких костюмах прошедшей эпохи, когда жил граф Шереметев. © АиФ / Юлия Федотова
В программе -мастер-классы по бальным танцам, которые когда-то танцевали про царском дворе дамы.
В программе -мастер-классы по бальным танцам, которые когда-то танцевали про царском дворе дамы. © АиФ / Юлия Федотова
На фестивале побывали известные артисты и ведущие. Комментатор Дмитрий Губерниев поучаствовал в мастер-классе по хоббихорсингу.
На фестивале побывали известные артисты и ведущие. Комментатор Дмитрий Губерниев поучаствовал в мастер-классе по хоббихорсингу. © АиФ / Юлия Федотова
Рассказывали на фестивале и об особенностях жизни в царские времена.
Рассказывали на фестивале и об особенностях жизни в царские времена. © АиФ / Юлия Федотова
Развлекали гостей артисты ВГИКа. На главной сцене они разыгрывали комедийные постановки.
Развлекали гостей артисты ВГИКа. На главной сцене они разыгрывали комедийные постановки. © АиФ / Юлия Федотова
За два выходных организаторы ожидают на фестивале несколько тысяч гостей.
За два выходных организаторы ожидают на фестивале несколько тысяч гостей. © АиФ / Юлия Федотова
Звездой дня стал артист конного кремлевского театра — мини-пони Шелдон Стар.
Звездой дня стал артист конного кремлевского театра — мини-пони Шелдон Стар. © АиФ / Юлия Федотова

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МоскваГородские проектыусадьба Останкинореставрация усадьбыИтальянский павильонСергей Собянин
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