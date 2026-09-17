Чувство вкуса. Секрет конфет хранит династия сотрудников шоколадной фабрики

Советские дети не был­и избалованы сладостями. И, пожалуй, одним из самых доступных лакомств нашего детства были знаменитые шоколадные батончики, которые выпускала московская фабрика «Рот Фронт». Удивительно, но и по сей день они пользуются популярностью, успешно конкурируя со всем многовкусовым буйст­вом современной кондитерской отрасли. Шоколадные конфеты. Разбираемся в начинках, помадках и суфле Подробнее

В начале был тёртый арахис

В 1826 году мещанин Сергей Ленов открыл «Кондитерскую мастерскую» в Замоскворечье. В 1917 году его потомки продают предприятие, а в 1931 году фабрике присваивают название «Рот Фронт» в знак солидарности с немецкими коммунистами.

Шоколадные батончики здесь выпускают больше 60 лет. Производство сладости началось с оснащения завода техникой для формирования пралине. Сначала на конвейере опробовали «Ореховые батончики» (с основой из тёртого арахиса), а затем свет увидели те самые фирменные конфеты, названные в честь фабрики.

Вкус конфеты породил сразу несколько мифов. В народе эти сладости порой называли соевыми, хотя в их составе тёртый арахис, дроблёная вафля, сахар и какао. Другие думали, что конфеты производятся из семян подсолнечника. Это тоже заблуждение.

Конвейер, откуда плавно выезжают шоколадные цилинд­рики, стоит в отдель­ном цехе. После смешивания ингредиенты образуют плотную массу, напоминающую шоколадную пасту.

Залог узнаваемого вкуса – рецептура, сохранённая со времён СССР. Раньше конфету производили по ГОСТу, а в наш­и дни – по техническому регламенту.

«Батончик сегодня остаётся самой популярной конфетой, которую выпускает предприятие. Его рецептура проста, тем не менее сладость эту любит как старшее поколение, так и дети», – рассказывает директор по технологии и техническому регулированию Наталья Пучкова. «Все рецепты придуманы до нас». «АиФ» побывал на кондитерской фабрике Подробнее

Дела семейные

Она говорит это со знанием дела. Династия Пучковых трудится на шоколадной фабрике почти 90 лет. Начало ей положил Василий Егорович Пучков, который устроился работать на предприятие ещё в 1939 году. По сей день на фабрике трудится и его сын Александр, а внучка Наталья занимает одну из самых ответственных должностей на производстве.

Оба, кстати, и сами горячо любят батончики, и относятся к работе максимально ответственно. «Легендарные советские конфеты удерживали и удерживают высокий стандарт качества благодаря жёсткому контролю качества по всей цепочке производ­ства – от закупки сырья до отгрузки готовой продукции потребителю», – делится Наталья.

Ко всем изделиям Пучковы подходят с душой, и, по словам Натальи, с каждым годом их интерес к работе не уменьшается. Тем более что фабрика постоянно ищет новые формулы вкуса, предлагая покупателям разнообразные шоколадные конфеты. А главное удовольствие для всех сотрудников – понимать, что они дарят людям радость чаепития.

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Нарастить мощность

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Москва – лидер среди регионов России по динамике роста выручки пищевой промышленности. В городе около 360 предприятий этой отрасли, на которых трудятся свыше 65 тысяч человек. Продукция пользуется спросом по всей России. Так, молочные продукты и кондитер­ские изделия поставляли в 77 регионов, колбасные – в 81, рыбную продукцию – в 75. Постоянно растут поставки за рубеж. Среди ключевых направлений: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан.