В последние выходные ноября Москва предлагает немало поводов выбраться из дома, от пешеходных экскурсий по историческим районам до экологических прогулок, музыкальных вечеров, театральных постановок и творческих мастер-классов. Причём многие события можно посетить совершенно бесплатно. О самых ярких мероприятиях на выходных в Москве рассказали в афише aif.ru.

День памяти Льва Толстого

Накануне выходных, в пятницу, 20 ноября, на ВДНХ пройдет День памяти Льва Толстого. В программе серия мероприятий, посвященная жизни и творчеству великого писателя. Увидеть культурное наследие своими глазами можно в павильоне № 61.

В этот же день пройдет бесплатная экскурсия по Государственному музею-заповеднику Л. Н. Толстого. Свободное посещение продлится с 11:00 до 19:30.

Марафон школьных театров в культурном центре «Вдохновение»

В течение трёх дней, с 20 по 22 ноября, на сцене культурного центра проходят спектакли московских школьных театральных коллективов. В программе — сказки, постановки по литературным произведениям, истории о взрослении и семейных отношениях. Всего заявлено 14 спектаклей. Пройдут театральные показы в КЦ «Вдохновение», Малый зал, Литовский бульвар, 7, метро «Ясенево». Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

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Вечер винила: мастер-класс по росписи пластинок и DJ-сет

В субботу, 21 ноября, в фудхолле «Дружба Парк» состоится музыкально-творческий вечер для любителей виниловой культуры. Гости смогут не только послушать музыку с пластинок, но и попробовать себя в оформлении винила. Участникам мастер-класса предложат расписать пластинку красками. Параллельно будет работать диджей, а также магазин виниловых пластинок. Начало запланировано на 18:00. Вход свободный.

Экопрогулка «Экотропа» в Кусково

Провести воскресенье в окружении природы можно на экологической экскурсии по лесопарку Кусково. Участникам расскажут о местной флоре и фауне, особенностях природной среды и жизни птиц и других животных, обитающих на территории парка. Экскурсия проходит в сопровождении специалиста экоцентра. Начало у экоцентра «Экошкола Кусково» в 14:00. Необходима предварительная регистрация.

Концерт «Голос. Рояль. Вдохновение» в культурном центре ЗИЛ

В воскресенье в библиотеке культурного центра ЗИЛ запланирован музыкальный вечер «Голос. Рояль. Вдохновение». Это возможность послушать живое исполнение вокальных произведений в камерной обстановке библиотечного пространства. Начало в 15:00, вход по предварительной регистрации.

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Шахматы в клубе «Молодежь Москвы»

Всех желающих, как опытных, так и начинающих, приглашают в шахматный клуб проекта «Молодежь Москвы». Бесплатные интеллектуальные состязания проходят по субботам с 18:00 до 20:00 в мультиформатном пространстве. Для участия необходима предварительная регистрация. Кстати, занятия для любителей шахмат проходят еще по вторникам с 19:00 до 21:00.

Международная акция «Географический диктант — 2026»

В воскресенье, 22 ноября, москвичи смогут проверить свои знания о географии России и мира, присоединившись к ежегодной просветительской акции Русского географического общества.

Участникам предстоит ответить на вопросы, посвященные географии, природным особенностям, истории и культурному наследию. Диктант рассчитан не только на специалистов, это возможность проверить кругозор и узнать новые интересные факты. Главной площадкой акции станет Национальный центр «Россия».

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Для будущего школьников

Будущих выпускников и их родителей в эту субботу, 21 ноября, приглашают на профориентационную встречу «ПРОсуббота: будущее вашего ребёнка». Школьникам расскажут о колледжах столицы, а также проведут выступления карьерных наставников и познакомят с с профессиями на VR-тренажере. Пройдет встреча в Центре «Профессии будущего», на улице Щепкина, 38с1. Необходима предварительная регистрация.