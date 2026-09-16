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Куда пойти 20 сентября: узнайте тайны МКС и встретьтесь с космонавтом

Сюжет Афиша Москвы
Музей космонавтики приглашает на День астрономии.
Музей космонавтики приглашает на День астрономии. Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы/mos.ru

В воскресенье, 20 сентября, Музей космонавтики приглашает на День астрономии. Гости смогут узнать о жизни на МКС, пообщаться с космонавтом, рассмотреть вспышки на Солнце в телескоп и опробовать старинные астролябии.

Дотянуться до звезд: орбитальные тайны и встречи с космонавтами

Каково это — своими глазами увидеть, как спутник в черной пустоте безошибочно находит дорогу по далеким звездам, или спросить у человека, только что вернувшегося с орбиты, как пьют обычный кофе в условиях невесомости?

20 сентября ответы на самые интригующие вопросы о Вселенной можно будет получить в одном месте — Музей космонавтики совместно с Центром педагогического мастерства устраивает грандиозный просветительский праздник для всех, кто хоть раз засматривался на ночное небо и мечтал о далеких мирах.

Лекции ученых и встреча с космонавтом в кинозале

Гвоздь дневной программы — встреча с космонавтом, которая начнется в кинозале музея в 12:30. Покоритель космоса расскажет о том, о чем обычно не пишут в школьных учебниках: как ощущаются самые первые секунды колоссальных перегрузок на старте, какие чувства переполняют человека при взгляде на хрупкий синий шар Земли через иллюминатор, как справляться с простыми бытовыми задачами в условиях микрогравитации и насколько непросто заново привыкать к земной тяжести после долгих месяцев жизни на МКС.
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы/mos.ru

Сразу после космических историй, в 13:30, разговор плавно перейдет к удивительным и затягивающим загадкам физики. Доцент факультета космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель лаборатории «Астродинамика» Иван Самыловский прочитает увлекательную лекцию «Космический компас, или Рассказ о системах ориентации». Ученый «на пальцах» объяснит невероятные вещи: как рукотворные аппараты «цепляются» за микроскопические следы атмосферы и тормозят прямо о вакуум, не теряя ориентации и курса в бесконечной темной бездне.

А в 14:30 в конференц-зале тему продолжит выпускник МФТИ и главный тренер олимпиадной сборной Владимир Федоров. На лекции «Как совмещать науку с преподаванием в сборной» он поделится личным живым опытом — раскроет секрет того, как вчерашние школьники-чемпионы вырастают в серьезных ученых и почему им критически важно возвращаться к юным талантам, чтобы передавать эстафету научных открытий дальше.

Секстанты, солнечные пятна и настоящий Зодиак: интерактивная программа

Интерактивная часть праздника увлечет даже тех, кто пока весьма далек от точных наук. В самом сердце музея — его планетарии — с 12:30 до 14:30 каждые 20 минут будут крутить специальную программу «Редкие астрономические явления». Гостям наглядно покажут механику солнечных и лунных затмений, а также уникальные транзиты Венеры и Меркурия по диску нашего светила. Если повезет с погодой, прямо у главного входа в музей установят мощные профессиональные телескопы со специальными защитными фильтрами — каждый желающий сможет лично разглядеть настоящие бушующие на Солнце пятна и вспышечные области.

Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы/mos.ru

Мастер-классы и астрономические приборы в Центре управления полетами

С 12:00 до 16:00 в зале «Центр управления полетами» развернется яркая серия необычных авторских мастер-классов:

  • В 12:00 участникам развенчают популярный миф и покажут их настоящий знак Зодиака с учетом реального астрономического смещения земной оси — прецессии. Гости смогут отыскать день своего рождения на гигантской звездной карте и унести с собой памятные сувениры.
  • В 13:30 наглядный физический эксперимент раскроет секрет древнейших солнечных часов: ведущие на практике объяснят, как наклон Земли меняет ход тени и почему на экваторе прибор ведет себя совсем не так, как в наших широтах.
  • В 14:30 посетителям предложат погрузиться в историю навигации — дадут подержать в руках и научат применять в деле редкие старинные приборы: секстант, астролябию и армиллярную сферу.

Путёвка в лучший вуз: консультации для школьников и абитуриентов

Для школьников старших классов и их родителей эта суббота станет еще и практичным навигатором по будущей профессии. В «Центре управления полетами» можно будет напрямую пообщаться с представителями МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики (ВШЭ) и других ведущих университетов страны.

Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы/mos.ru

Наставники из Центра педагогического мастерства и Ассоциации победителей олимпиад проведут личные консультации и подробный разбор олимпиадных маршрутов. Гостям поэтапно разъяснят путь от обычной школьной контрольной до золотых медалей на международных турнирах и подробно расскажут, как победы во Всеросе и вузовских турнирах помогают поступить на бюджет без лишней нервотрепки и стресса с экзаменами.

А сам праздник развернется в действительно легендарном месте. История московского Музея космонавтики у подножия 107-метрового титанового монумента «Покорителям космоса» берет свое начало еще в 1964 году. Сегодня в его восьми залах хранится больше 110 тысяч уникальных экспонатов: от подлинных спускаемых капсул и технологических дубликатов первых спутников до скафандров, редчайших документов и космической живописи.
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