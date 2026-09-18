ОШ: электронным голосованием в Москве воспользовались 2 млн человек

В Москве в электронном голосовании поучаствовали два миллиона человек в первый день выборов в Госдуму, говорится на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Как отмечается, избиратели активно голосуют электронно на протяжении первого дня выборов — дистанционно со своих устройств на elec.mos.ru, а также на участках при помощи терминалов.

«Сегодня пятница — день, когда многие москвичи уезжают на дачу в Подмосковье или в другие соседние регионы. Благодаря возможности проголосовать дистанционно, ради выполнения гражданского долга планы менять не придется. Кроме того, онлайн удобно проголосовать в том числе поздно вечером и ночью, после закрытия участков», — подчеркнул руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

Выборы в Москве проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. Дистанционное электронное голосование доступно круглосуточно до 19:59 20 сентября на elec.mos.ru.

Ранее стало известно, что в первые часы голосования на выборах в Госдуму в Москве электронный формат выбрали 1,5 миллиона человек.