Бесплатно и безболезненно. В Москве заработали мобильные пункты вакцинации

В 18 точках Москвы, расположенных в самых людных и проходных местах, открылись мобильные пункты вакцинации против гриппа. Прививают против штаммов А, В и С. Прививка бесплатная для всех жителей Москвы и даже жителей Подмосковья и иностранных граждан. Корреспондент aif.ru съездил на прививочный пункт у метро Киевская, чтобы проверить все на собственном опыте.

Вышел из метро — сделал прививку

На прививочном пункте сразу вижу людей. Многие москвичи выкроили 10 минут, чтобы побеспокоиться о своем здоровье. Дмитрий Чистяков приехал именно сюда, потому что пункт на Киевской находится недалеко от его места учебы.

«В поликлинику ехать никогда не найдешь время, — улыбается он, — а тут, по дороге на занятия, можно побеспокоиться о своем здоровье. Вышел из метро, сделал прививку и пошел по своим делам».

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Дмитрий говорит, что это уже второй опыт у него, первым он остался доволен, если простуды и были, то совсем легкие, без осложнений. Так что прививки он рекомендует всем друзьям и знакомым.

Как все проходит?

Процедура довольно проста. Вы приезжаете на мобильный пункт и заполняете заявление. Москвичам потребуется только полис, жителям других городов нужно будет еще внести данные паспорта. В целом все оформление занимает не больше 5 минут.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Игорь Саурин говорит, что эта процедура ему уже привычна. Он с женой приходит прививаться на такие пункты каждый год.

«Как ковид начался, так мы ввели себе за правило делать прививки, — рассказывает он. — Это очень удобно: никаких очередей практически нет, за 10 минут можно все сделать, сотрудники все очень вежливые. И главное — потом не болеешь».

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Помогает на 100%

Очередь совсем небольшая — человек 5 — имеется возле машины, где, собственно, ставят укол. Специалисты говорят: начали работать в 8, сейчас к 12 привили уже больше 100 человек.

Леонид Тонин приходит на мобильные прививочные пункты уже лет 8.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Я каждую осень обязательно делаю вакцинацию от гриппа, — делится он. — Помогает на 100%, лично я совсем не болею, пока все знакомые чихают и кашляют. У меня этот пункт прям рядом с домом, поэтому мне очень удобно, 10 минут от квартиры, и можно вакцинироваться и больше не переживать о сезонных вирусах».

Есть и те москвичи, которые прям с нетерпением ждут вакцинации.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Я ожидала дня вакцинации с нетерпением, — признается Ирина Груздева. — Мобильный пункт на Киевской — это очень удобно, он расположен буквально в нескольких минутах от моей работы. И вот сегодня увидела в соцсетях объявление, что пункты начали работать, и сразу пришла. Для меня это уже многолетняя традиция, и, что приятно, я совсем не болею. Это безболезненно, быстро и комфортно, так что прививки я буду делать и дальше, они действительно действуют».

Плюс ко всему, прививочные пункты принимают в очень удобном графике.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Прививочные пункты работают с 8 до 20 по будням, — рассказывает Анна Скворцова, начальник справочно-информационного отдела, — в субботу — с 9 до 18, в воскресенье — с 9 до 16. Никакой записи не нужно, просто приходите и вакцинируетесь».

На своем опыте

Разумеется, глупо было бы не воспользоваться такой возможностью, поэтому заполняем бланк. Я житель Подмосковья, поэтому, помимо полиса, вношу и паспортные данные. Что приятно, тем, у кого возникают вопросы, мгновенно помогают опытные специалисты. Так что пожилые люди могут не переживать, что не справятся. Если что, вас поддержат. Бланк быстро проверяют, вносят меня в список и отправляют в машину, где, собственно, и ставят прививку. Внутри медики задают непременные вопросы:

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Делали ли вы такую прививку раньше?

Как перенесли?

Не болели ли простудными заболеваниями в последние две недели?

И немного неожиданное: нет ли у вас аллергии на куриный белок?

После этого специальным «пистолетом-термометром» за 5 секунд измеряют температуру и делают укол. Боялась, что будет больно, но совсем ничего не почувствовала. Зато теперь в ближайшие пару недель у меня 100%-но выработается иммунитет, и осенние вирусы будут мне не страшны.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Где вакцинируют?

Интересуюсь, сколько человек проходит в такой пункт за сутки. Специалисты улыбаются: день на день не приходится, но человек 200 за рабочую смену обычно приходит.

Мобильные пункты вакцинации с понедельника по пятницу работают с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00. Они находятся у станций:

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Речной вокзал» Замоскворецкой линии метро (рядом с выходом № 2);

«Домодедовская» Замоскворецкой линии (рядом с выходом № 1);

«Щелковская» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 3);

«Молодежная» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 1);

«Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии (рядом с выходом № 1, к этому пункту также ведет выход № 4 станции Электрозаводская МЦД-3);

«Киевская» Филевской линии (рядом с выходом № 2);

«Курская» Кольцевой линии (рядом с выходом № 2);

«ВДНХ» Калужско-Рижской линии (рядом с выходом № 1);

«Медведково» Калужско-Рижской линии (рядом с выходом № 1);

«Выхино» Таганско-Краснопресненской линии (рядом с выходом № 2, а также выходом № 6 одноименной станции МЦД-3);

«Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии (рядом с выходами № 6 и 7);

«Планерная» Таганско-Краснопресненской линии (рядом с выходом № 1);

«Новогиреево» Калининской линии (рядом с выходом № 1);

«Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии (рядом с выходом № 1);

«ЦСКА» Большой кольцевой линии (рядом с выходом № 1).

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Кроме того, сделать прививку от гриппа можно в мобильных пунктах у станции Площадь Гагарина МЦК (возле выходов № 3 и № 4), московского городского вокзала Зеленоград — Крюково (рядом с выходом № 3) и московского городского вокзала Щербинка (около выхода № 1).

Работать прививочные пункты будут весь сентябрь и октябрь, а возможно, захватят и часть ноября. Так что время еще есть. Но помните о том, что вирусы не дремлют, и не откладывайте вакцинацию надолго.