Легенда Беговой. Собянин открыл после реконструкции Московский ипподром

Стуки копыт, звон бронзового колокола и громкие овации: 17 сентября после масштабной комплексной реконструкции в Москве торжественно открыли Центральный Московский ипподром: легендарная арена получила современную инфраструктуру, а москвичи — новое общественное пространство.

Второе рождение Главного корпуса

Ходынское поле помнит азартные скачки ещё с 1834 года. Старейший рысистый ипподром пережил императоров, революции и страшный пожар 1949 года, после которого мастер Иван Жолтовский подарил комплексу монументальные колонны и знаменитую квадригу. Однако к концу прошлого века легенда стала угасать: бега почти прекратились, а здания постепенно приходили в упадок. Ситуация изменилась, когда Правительство Москвы совместно с Минсельхозом России приняло решение о глубоком возрождении объекта.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Символический старт новой эпохе дал мэр столицы Сергей Собянин, ударивший в исторический колокол:

«Поздравляю любителей конного спорта с возрождением Московского ипподрома. Сегодня на Беговую улицу вернулась легенда, история которой насчитывает почти два столетия. А москвичи получили ещё одно отличное общественное пространство, которое будет открыто для всех», — отметил Собянин.

Чтобы вернуть Главный корпус в его оригинальный вид периода 1950-х годов, перед началом работ в 2024 году специалисты провели масштабные историко-архивные изыскания. Реставраторы изучали чертежи мастерской Жолтовского в Музее архитектуры им. Щусева и Государственном архиве РФ, применяя на самой площадке методы 3D-сканирования. В итоге мастера расчистили фасады, бережно восстановили лепнину портика, пинакли и вазоны, заново перебрали историческую кирпичную кладку и качественно укрепили несущие конструкции.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Настоящим реставрационным подвигом стала работа по спасению квадриги и скульптур коней на 20-метровой высоте. Как выяснилось в ходе исследований, каркасы лошадей из черного металла были обтянуты «кожей» из редчайшего сплава цинка и олова — шпиатра. Для воссоздания разрушенных фрагментов этот материал отливали по специальной восстановленной рецептуре, а всю авторскую пластику доводили вручную методом чеканки.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Неожиданной находкой для реставраторов стали фрагменты старинной живописи под слоями краски на барельефах трибун — проект сразу скорректировали, чтобы полностью воссоздать живописный слой. При этом сами трибуны на 2 тысячи зрителей принципиально решили не менять на современные пластиковые кресла, а сохранили в оригинальном виде Жолтовского — с открытым пролетом и традиционными деревянными скамьями.

В обновленном здании возобновят работу тотализатор, три зала исторического ресторана («Королевский», «Колонный» и «Ипподром»), а также расширенный музей с ценными артефактами и трибунами славы выдающихся отечественных жокеев Николая Насибова и Виталия Танишина.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Высокая цифра и международный уровень

Возрождение арены собрало почетных гостей. «Это большое событие для всех любителей конного спорта. Центральный московский ипподром, старейший в нашей стране, получил второе рождение, — подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. — С большой любовью и тщательностью отреставрировано историческое здание, которое сегодня вновь обрело свою жизнь, краше прежнего. Вся спортивная тренировочная инфраструктура ипподрома сделана заново по самым высоким мировым стандартам. Москва снова сегодня становится центром конного спорта России». По словам Патрушева, обновленный комплекс сочетает в себе уважение к архитектурному наследию и передовые цифровые стандарты.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Я хочу сказать спасибо большое Сергею Семеновичу и его команде за сохранение исторического облика нашего ипподрома. Во-первых, это красиво. Во-вторых, конечно, это технологично — это самый современный ипподром России, один из лучших на нашем континенте, — заявила Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. — Уверена, что все технические возможности будут позволять сделать так, что Московский ипподром станет лучшей цифровой площадкой для проведения наших призовых соревнований, скачек, бегов, русских троек».

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Глава Минсельхоза добавила, что обновленный комплекс полностью готов к организации крупных международных турниров. На данный момент с зарубежными коллегами уже начались переговоры о приезде иностранных спортсменов, которые смогут продемонстрировать на обновленном манеже свои достижения в призовом коневодстве.

Профессиональная арена и уютный парк

Спортивная зона ипподрома теперь полностью соответствует международным стандартам. Длина призовой скаковой дорожки составляет 1,6 км (рассчитана на забеги до 16 лошадей), а рысистой беговой — 1,4 км с 3-метровой полосой безопасности (до 10 лошадей). Для повседневных тренировок обустроены две спецдорожки с мягким и твердым покрытием длиною 1,2–1,3 км.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Интенсивное освещение мощностью в 1200 люкс, а также современные системы фотофиниша и автоматического хронометража позволяют проводить состязания и прямые ТВ-трансляции даже в вечернее время.

Для самих спортивных лошадей выстроили настоящий город в городе — «Конный двор» площадью свыше 40 тыс. кв. м. В него вошли вентилируемые конюшни с просторными денниками, кормокухнями и мойками, а также левады и открытый паддок. Местный ветеринарный блок включает изолятор, карантин, реабилитационный центр, пункт допинг-контроля, клинику с операционными, кабинетами УЗИ и рентгена, а также манеж для иппотерапии. Для иногородних и зарубежных команд открыты гостевая конюшня и отдельный корпус со столовой и спортзалом.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Не забыли и про обычных москвичей. Для тех, кто ищет новые места для прогулок: внутри скакового круга, куда ведет удобный 100-метровый подземный переход, организована рекреационная зона с водоемом. Территорию благоустроили: высадили ели, каштаны, клены и живую изгородь из кизильника протяженностью более 1 км. А для улучшения транспортной доступности город построил и модернизировал 1,7 км прилегающих дорог вдоль путей МЦД-1 — от ТТК до Ленинградского проспекта.