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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Международный молодежный фестиваль в Екатеринбурге

Международный молодёжный фестиваль в Екатеринбурге объединил тысячи делегатов со всего мира. Участники фестиваля в день открытия разделили приветственный каравай, одновременно фиксируя исторический момент на экраны смартфонов.
Иностранные делегаты принимали поздравления с прибытием и позировали в аэропорту Кольцово с традиционными русскими сувенирами — букетами полевых ромашек и колосьями пшеницы.
Поп-арт бюст Александра Пушкина в солнцезащитных очках стал одной из самых популярных фотозон фестиваля, подтверждая, что «наше всё» актуально в любую эпоху.
Гости фестиваля протестировали современный медицинский симулятор для отработки хирургических навыков на одной из выставочных площадок.
Участники фестиваля начали день с массовой «Олимпийской зарядки» перед главной сценой, повторяя движения за известными российскими спортсменами.
На образовательных площадках форума участники защищают свои проекты и проходят интерактивные викторины, посвященные науке и высоким технологиям.
В современных лекториях фестиваля эксперты делятся опытом с молодежью, обсуждая ключевые тренды развития науки, медиа и социальной сферы.
Финалисты «Первого кубка нейроконтента» на сцене специального трека, организованного платформой «Россия — страна возможностей» в рамках программы фестиваля.
На интерактивной площадке Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» участники фестиваля осваивают основы пилотирования беспилотников с помощью симулятора.
Международный молодёжный фестиваль в Екатеринбурге объединил тысячи делегатов со всего мира. Участники фестиваля в день открытия разделили приветственный каравай, одновременно фиксируя исторический момент на экраны смартфонов.
Международный молодёжный фестиваль в Екатеринбурге объединил тысячи делегатов со всего мира. Участники фестиваля в день открытия разделили приветственный каравай, одновременно фиксируя исторический момент на экраны смартфонов.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Иностранные делегаты принимали поздравления с прибытием и позировали в аэропорту Кольцово с традиционными русскими сувенирами — букетами полевых ромашек и колосьями пшеницы.
Иностранные делегаты принимали поздравления с прибытием и позировали в аэропорту Кольцово с традиционными русскими сувенирами — букетами полевых ромашек и колосьями пшеницы.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Поп-арт бюст Александра Пушкина в солнцезащитных очках стал одной из самых популярных фотозон фестиваля, подтверждая, что «наше всё» актуально в любую эпоху.
Поп-арт бюст Александра Пушкина в солнцезащитных очках стал одной из самых популярных фотозон фестиваля, подтверждая, что «наше всё» актуально в любую эпоху.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Гости фестиваля протестировали современный медицинский симулятор для отработки хирургических навыков на одной из выставочных площадок.
Гости фестиваля протестировали современный медицинский симулятор для отработки хирургических навыков на одной из выставочных площадок.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Участники фестиваля начали день с массовой «Олимпийской зарядки» перед главной сценой, повторяя движения за известными российскими спортсменами.
Участники фестиваля начали день с массовой «Олимпийской зарядки» перед главной сценой, повторяя движения за известными российскими спортсменами.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
На образовательных площадках форума участники защищают свои проекты и проходят интерактивные викторины, посвященные науке и высоким технологиям.
На образовательных площадках форума участники защищают свои проекты и проходят интерактивные викторины, посвященные науке и высоким технологиям.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В современных лекториях фестиваля эксперты делятся опытом с молодежью, обсуждая ключевые тренды развития науки, медиа и социальной сферы.
В современных лекториях фестиваля эксперты делятся опытом с молодежью, обсуждая ключевые тренды развития науки, медиа и социальной сферы.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Финалисты «Первого кубка нейроконтента» на сцене специального трека, организованного платформой «Россия — страна возможностей» в рамках программы фестиваля.
Финалисты «Первого кубка нейроконтента» на сцене специального трека, организованного платформой «Россия — страна возможностей» в рамках программы фестиваля.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
На интерактивной площадке Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» участники фестиваля осваивают основы пилотирования беспилотников с помощью симулятора.
На интерактивной площадке Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» участники фестиваля осваивают основы пилотирования беспилотников с помощью симулятора.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Международный молодёжный фестиваль в Екатеринбурге объединил тысячи делегатов со всего мира. Участники фестиваля в день открытия разделили приветственный каравай, одновременно фиксируя исторический момент на экраны смартфонов.
Международный молодёжный фестиваль в Екатеринбурге объединил тысячи делегатов со всего мира. Участники фестиваля в день открытия разделили приветственный каравай, одновременно фиксируя исторический момент на экраны смартфонов.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Иностранные делегаты принимали поздравления с прибытием и позировали в аэропорту Кольцово с традиционными русскими сувенирами — букетами полевых ромашек и колосьями пшеницы.
Иностранные делегаты принимали поздравления с прибытием и позировали в аэропорту Кольцово с традиционными русскими сувенирами — букетами полевых ромашек и колосьями пшеницы.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Поп-арт бюст Александра Пушкина в солнцезащитных очках стал одной из самых популярных фотозон фестиваля, подтверждая, что «наше всё» актуально в любую эпоху.
Поп-арт бюст Александра Пушкина в солнцезащитных очках стал одной из самых популярных фотозон фестиваля, подтверждая, что «наше всё» актуально в любую эпоху.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Гости фестиваля протестировали современный медицинский симулятор для отработки хирургических навыков на одной из выставочных площадок.
Гости фестиваля протестировали современный медицинский симулятор для отработки хирургических навыков на одной из выставочных площадок.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Участники фестиваля начали день с массовой «Олимпийской зарядки» перед главной сценой, повторяя движения за известными российскими спортсменами.
Участники фестиваля начали день с массовой «Олимпийской зарядки» перед главной сценой, повторяя движения за известными российскими спортсменами.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
На образовательных площадках форума участники защищают свои проекты и проходят интерактивные викторины, посвященные науке и высоким технологиям.
На образовательных площадках форума участники защищают свои проекты и проходят интерактивные викторины, посвященные науке и высоким технологиям.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
В современных лекториях фестиваля эксперты делятся опытом с молодежью, обсуждая ключевые тренды развития науки, медиа и социальной сферы.
В современных лекториях фестиваля эксперты делятся опытом с молодежью, обсуждая ключевые тренды развития науки, медиа и социальной сферы.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
Финалисты «Первого кубка нейроконтента» на сцене специального трека, организованного платформой «Россия — страна возможностей» в рамках программы фестиваля.
Финалисты «Первого кубка нейроконтента» на сцене специального трека, организованного платформой «Россия — страна возможностей» в рамках программы фестиваля.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
На интерактивной площадке Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» участники фестиваля осваивают основы пилотирования беспилотников с помощью симулятора.
На интерактивной площадке Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» участники фестиваля осваивают основы пилотирования беспилотников с помощью симулятора.
Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи
ОбществоФотомолодёжьМеждународный фестиваль молодежиЕкатеринбург
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