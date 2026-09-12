Международный молодежный фестиваль в Екатеринбурге

Международный молодёжный фестиваль в Екатеринбурге объединил тысячи делегатов со всего мира. Участники фестиваля в день открытия разделили приветственный каравай, одновременно фиксируя исторический момент на экраны смартфонов.

Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи