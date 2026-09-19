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Рев моторов над Садовым. Как Москва закрывала мотосезон

/ Григорий Сысоев / РИА Новости

Многотысячный заезд, уроки первой помощи на манекенах и истории путешественников со всей страны: 19 сентября прошел юбилейный Московский мотофестиваль, посвященный Году единства народов России.

Грандиозный финал на кольце

Сентябрьское солнце, легкий запах бензина, рев моторов — так Москва встречала главный «двухколесный» праздник осени. Столичный мотосезон-2026 финишировал ярко и масштабно. Проспект Академика Сахарова с самого утра превратился в огромный палаточный город на колесах. Сюда со всех концов страны съезжались тысячи байкеров — от юных любителей городских скутеров до седых ветеранов дорог на массивных крузерах. Повод более чем солидный: 15-й Московский мотофестиваль.

Кульминацией праздника стал традиционный масштабный парад. Огромная колонна стартовала с проспекта Сахарова и ровным строем промчалась по абсолютно свободному Садовому кольцу, вернувшись в исходную точку за 20 минут. Это впечатляющее зрелище заставило тысячи москвичей замереть на тротуарах и мостах с телефонами в руках.

«В Москве сегодня 130 тысяч мотоциклистов, их количество каждый год растет, это очень замечательный тренд, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. — Большое спасибо коллегам из Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи, которые помогали сделать так, чтобы наши дороги были в большей безопасности».

Выступил на фестивале и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«Наше мотосообщество становится правильным, идут в автошколы, обучаются. Я от всей души благодарю всех участников дорожного движения, особенно автомобилистов, которые сегодня корректно уступают и помогают мотоциклистам продвигаться по плотным дорогам», — сказал он.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, прибывший на праздник, восхитился уровнем организации фестиваля и напомнил, что дух мотобратства учит настоящей дружбе и взаимной поддержке. Руководитель региона позвал московских байкеров продолжить сезон в более теплой Калмыкии: «Масштаб впечатляет. Спасибо всем организаторам, из года в год мы видим, что все работает как часы. Знаете, главный посыл в том, что мотобратство для всех нас — это пример, как нужно дружить и друг друга поддерживать. Поэтому присоединяйтесь, как говорится, ни гвоздя, ни жезла!»

В свою очередь, президент объединения мотоциклистов «Мото-Справедливость» Максим Буре отметил, что город постоянно идет навстречу мотобратству. «Москва всегда на мотоциклистов реагирует хорошо. В этом году сделана парковка у Центрального рынка, она стала настоящим местом притяжения», — подытожил общественник.

15-й Московский мотофестиваль.
15-й Московский мотофестиваль. Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Спасти «человека» и разобрать дорожные знаки: чем удивляли интерактивные зоны

Фестивальная площадка на проспекте Сахарова превратилась в настоящий городок развлечений, где каждый мог почувствовать себя спасателем, экспертом по дорожному движению или художником.

Особый ажиотаж развернулся в шатре Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Здесь опытные инструкторы проводили для всех желающих экспресс-курс по спасению жизни. Главным центром притяжения стал специальный тренировочный манекен. Любой гость фестиваля — от подростка до бывалого байкера — под чутким руководством специалистов мог отработать навыки оказания первой помощи: правильно сделать непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких и проверить силу нажатия. Инструкторы подробно объясняли, как не растеряться в первые минуты экстренной ситуации на дороге и грамотно прийти на помощь пострадавшему.

Не меньшим спросом пользовалась и площадка Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Специалисты центра знакомили гостей с тонкостями работы современной городской дорожной инфраструктуры, проводили познавательные викторины на знание ПДД и делились важными нюансами безопасного маневрирования в условиях плотного московского трафика.

Для тех, кто жаждал острых ощущений, работал захватывающий аттракцион «Гравитация», позволяющий ощутить действие перегрузок. На творческих локациях гости соревновались в кастомизации и ручной росписи мотошлемов, а Мотошкола «Мосгортранс» проводила тест-драйвы и уроки мастерства для начинающих водителей.

Московский мотофестиваль.
Московский мотофестиваль. Фото: АГН Москва/ Сергей Киселев

Байкерские истории

Но главное сердце фестиваля — это, конечно, сами люди. В шумной многотысячной толпе каждый шестой байкер готов поделиться своей уникальной историей.

У броского спортивного байка Yamaha стоит Эдуард Ольгин из сообщества freebike, среди своих больше известный по кличке Майор. За рулем он уже 6-7 лет, а вот на масштабный московский заезд выбрался впервые. Эдуард честно признается, что для него гонки — это лучший способ отключить голову от повседневных забот: «Мотоспорт дает спокойствие и ничего больше — отключение мышления, кайфуешь, расслабляешься. Езжу на разной скорости, самая большая была 299 километров в час. А сегодня рассчитываю просто провести время и получить удовольствие».

Чуть дальше у байка Yamaha MT с трехцилиндровым двигателем на 120 лошадиных сил расположились двое друзей — Андрей и Александр. У них за плечами ровно 10 лет совместных поездок, а познакомились они когда-то в обычной мотошколе «Трафик Баг». У каждого свое колоритное прозвище: Андрей — Хирург (по своей первой гражданской профессии), а Александр — Лар (по первым буквам фамилии Ларин).

15-й Московский мотофестиваль.
15-й Московский мотофестиваль. Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Как объяснил Андрей, на таком маневренном байке комфортно передвигаться по городу на скоростях до сотни километров в час, а дальше уже сдувает встречным ветром. Автомобильные перекрытия Садового кольца друзей ничуть не смущают. «У нас то велосипедисты, то бегуны — сейчас наша очередь! — смеется Андрей. — Мотоциклисты — это особый вид людей, очень милые и открытые. От сегодняшнего дня ждем эмоций праздника, веселья, общения и новых знакомств, например, с ребятами из ЦОДД и спасателями-мотоциклистами». Александр признается, что для него байк был первой и самой главной покупкой в жизни: «Я мечтал о мотоцикле, денег не было. Как только появились — отучился, и это стала моя первая главная покупка». Андрей с улыбкой добавляет, что свой текущий мотоцикл он купил ровно в той расцветке, в какой у него была любимая игрушка в детстве.

Разрушает привычные мужские стереотипы о байкерах Клавдия. Девушка за рулем всего два года и ездит на фундаментальном литровом байке Honda — так называемом ламповом «пианино», спокойной технике для дальних путешествий. При этом она без труда умеет самостоятельно перебирать мотор. Девушка прошла специальную зимнюю «техноучебку» в школе и уверена, что любой человек, выезжающий за пределы цивилизации, обязан знать устройство техники.

«Меня просто привезли на площадку на пробный урок в качестве подарка на день рождения — вот и осталась, — делится Клавдия. — Выезжая куда-то за пределы цивилизации, ты должен понимать, что с техникой происходит и что ты можешь сделать. Первый мотоцикл, на котором я училась, был Honda, поэтому искала четырехцилиндровый рядник, удобный в обслуживании, в том числе для девочки. Мотоцикл дает новые навыки и знания. Я в потоке и получаю удовольствие от процесса».

Настоящей звездой площадки стал Вячеслав с позывным Слава Камчатка. У него сегодня двойной праздник и ровно 20 лет за рулем — 10 лет он откатал на Камчатке и еще 10 в столице. Жилет Вячеслава сплошь увешан значками: здесь и награды за службу в пожарной охране МЧС, и памятные знаки, и подтверждения трех мировых и трех российских рекордов по дальним мотопутешествиям.

Слава называет себя заядлым путешественником и показывает свой тяжелый круизер Yamaha Royal Star с вместительными чемоданами: «Я путешественник, мне бы сесть и куда-нибудь подальше уехать. Самый дальний маршрут был 12 500 километров — от Владивостока через Выборг в Москву на мотоцикле. За сезон наматываю от 12 до 30 тысяч километров. А эмоции сегодня противоречивые: с одной стороны, сезон закрывается, но с другой — кайфовая погода и как здорово проехаться колонной с друзьями по Москве!»

15-й Московский мотофестиваль.
15-й Московский мотофестиваль. Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Праздник до самого вечера

После завершения торжественного заезда площадка на проспекте Сахарова кипела эмоциями до самого вечера. Гости праздника участвовали в викторинах и квизах, проверяли навыки в интерактивных выставочных стендах Департамента транспорта, ЦОДД и Мотошколы «Мосгортранс», испытали аттракцион «Гравитация» и расписывали мотошлемы. Множество зрителей собрали подбадривающие аплодисменты участникам и участницам традиционных конкурсов «Мотоледи» и «Мотобрат».

Кульминацией праздничной программы стали живые выступления известных хедлайнеров — Мота и группы IOWA, а также долгожданный розыгрыш новенького мотоцикла. Сезон-2026 официально закрыт!

Закрытие мотосезона в Москве: фестиваль для самых брутальных

В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города.
В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города. © РИА Новости / Григорий Сысоев
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки.
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов.
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры.
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку.
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку. © РИА Новости / Григорий Сысоев
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции.
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы.
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона.
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона. © РИА Новости / Григорий Сысоев

Закрытие мотосезона в Москве: фестиваль для самых брутальных

В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города.
В субботу, 19 сентября, на проспекте Академика Сахарова проходит 15-й Московский мотофестиваль — в столице торжественно закрывают мотосезон-2026, на котором собрались поклонники мотокультуры со всего города. © РИА Новости / Григорий Сысоев
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки.
На фестиваль съехались тысячи мотоциклистов. Для участников — это возможность провести последний большой мотодень сезона вместе, пообщаться с единомышленниками и «показать миру» свои байки. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов.
Мотофестиваль проходит в этот раз центре Москвыю. Ежегодно мотодвижение в столице объединяет всё больше любителей мотоциклов. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры.
Для гостей подготовили развлекательную программу. На площадке проходят конкурсы, квизы и розыгрыши призов, поэтому посмотреть на мототехнику и окунуться в атмосферу праздника могут не только сами байкеры. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку.
Музыкальная программа — ещё одна часть фестиваля. На сцене выступают известные музыкальные коллективы, а посетители могут провести день не только среди мотоциклов, но и под живую музыку. © РИА Новости / Григорий Сысоев
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции.
На площадке фестиваля представители мотосообщества могут пообщаться друг с другом и обменяться впечатлениями от завершившегося сезона. Для многих участников такие встречи стали частью ежегодной традиции. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы.
Здесь можно увидеть самые разные мотоциклы. © РИА Новости / Григорий Сысоев
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона.
Московский мотофестиваль проходит уже в 15-й раз. После завершения праздника мотосезон в столице официально подойдет к концу, а мотоциклистам останется ждать нового сезона. © РИА Новости / Григорий Сысоев

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