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Наш доход. Цена на русскую нефть бьет рекорды, пока ЕС стонет без топлива

Сюжет Изменение цен на нефть
Российская нефть Urals выросла в цене до 120 долларов США за баррель, обогнав стоимость основной марки Brent.
Российская нефть Urals выросла в цене до 120 долларов США за баррель, обогнав стоимость основной марки Brent. istockphoto.com

Российская нефть Urals выросла в цене до 120 долларов США за баррель, обогнав стоимость основной марки Brent. Одновременно, как сообщают западные СМИ, в Европе начался топливный кризис.

Вот вам ваши санкции

По данным сервиса Trading Economics, который собирает сведения с разных торговых площадок, Urals сегодня торгуется по 120 долларов. Хотя еще вчера цена на российскую нефть составляла 111,77 долларов за баррель. Это примерно на 4,6 доллара дороже нефти Brent, которая торговалась около 107,16 доллара.

Отмечается, что за последний месяц Urals выросла в цене более чем на 30 %. Это происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с нефтяной логистикой.

При этом в Европе, которая по политическим причинам отказалась от покупки российской нефти, на автозаправках образовались огромные очереди. Как сообщает издание BFM, во Франции люди, реагируя на повышение цены на топливо, штурмуют АЗС, чтобы запастись бензином и дизелем впрок. Такая же ситуация наблюдается и в Германии, где цена дизельного топлива достигла 2,453 евро за литр. Это исторический максимум.

Организация стран — экспортеров нефти неизбежно распадется — заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
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Дополнительные деньги

Рост цены Urals обусловлен тем, что российская нефть в нынешней ситуации стала очень востребованной, объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.

«Рост цены произошел из-за усиления конкуренции за российскую нефть между Индией и Китаем. Потому что им нужно чем-то заменить ближневосточные поставки, которые в последние дни уменьшились. Кроме того, и из Саудовской Аравии стало уходить меньше нефти, потому что там йеменские хуситы фактически уничтожили две насосные станции, которые обеспечивали прокачку топлива по нефтепроводу «Восток — Запад». Его работа остановилась. И мировой рынок лишился примерно от 4 до 7 млн баррелей, а это много», — отметил эксперт с разговоре с aif.ru.

«Индия всегда покупала много российской нефти, мы были у них на первом месте. А на втором месте был Ирак, но иракской нефти на рынке сейчас нет. На третьем — Саудовская Аравия, на четвертом — ОАЭ. У Китая мы тоже на первом месте, на втором была Саудовская Аравия. Они начали очень сильно конкурировать между собой за возможность купить российскую нефть, она стала очень востребована», — добавил специалист.

Текущая ситуация позволяет России получить дополнительную прибыль от поставок нефтепродуктов. «Конечно, чем больше цена, тем больше мы заработаем. К концу сентября посчитают среднюю цену за весь месяц, и эта полученная цифра будет заложена в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), это основной налог, который платят бюджету страны нефтяные компании. Эту прибыль мы получим уже в октябре», — рассказал Юшков. 
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