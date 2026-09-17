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Европа лишилась рекордного урожая картофеля из-за летней жары

Евгения Гаева / АиФ
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Из-за аномальной летней жары Европа может столкнуться с нехваткой картофеля и повышением цен на него. Потери урожая оцениваются почти в 7 миллионов тонн. Такую информацию публикует Financial Times, ссылаясь на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit.

В статье говорится, что Европа сталкивается с дефицитом картофеля вследствие экстремальных погодных условий.

Согласно прогнозу ECIU, урожай картофеля в таких странах, как Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, может упасть с рекордных 27,3 миллионов тонн в 2025 году до уровня в 19,5–20,5 миллионов тонн в 2026 году. FT уточняет, что если эти оценки аналитиков окажутся верными, то всего за один год Европа перейдёт от максимального показателя выращенного картофеля к минимальному.

Цены на свободном рынке уже резко выросли. Как отмечает издание, в некоторых европейских странах картофель нового урожая продаётся по цене до 250 евро за тонну. Во Франции к 3 сентября стоимость картофеля увеличилась с 310 до 520 евро за тонну.

Эксперты предполагают, что последствия дефицита станут заметны на полках магазинов примерно к католической Пасхе, которая наступит в марте.

Ранее The Guardian писала, что в Великобритании наблюдается нехватка свежих овощей из-за аномальной жары и засухи. В связи с этим рестораны и магазины начали закупать овощи за границей, например, в Испании. Оптовые цены на помидоры поднялись более чем на 60%, стоимость салата-латука увеличилась на 90%, а картофеля — более чем на 40%. Производители брокколи сообщают о сокращении урожая в два раза, а сбор гороха снизился на треть.
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Деньгикартофельсрыв урожаяЕвропа
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