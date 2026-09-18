Продовольственное эмбарго: что это, как работает?

Продовольственное эмбарго представляет собой запрет на поставки в Россию определённых категорий сельхозпродукции, сырья и готового продовольствия из государств, примкнувших к антироссийским санкциям. Мера была введена в 2014 году как зеркальный ответ на ограничения западных стран. С тех пор её неоднократно пролонгировали, и сегодня она воспринимается уже не как временный политический ход, а как фактор, всерьёз перекроивший отечественный рынок продуктов питания.

Что такое продовольственное эмбарго и когда оно появилось в России?

Точкой отсчёта стало 6 августа 2014 года, когда президент подписал указ о введении ограничений. Поводом послужили санкции, принятые западными государствами после крымских событий. Изначально запрет рассчитывался на год, однако затем его регулярно продлевали. В 2024 году срок впервые увеличили сразу на два года — до конца 2026-го. А в сентябре 2026 года последовало новое продление: теперь эмбарго действует до 31 декабря 2028 года.

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Какие товары и страны под запретом?

Первоначальный список запрещённых товаров охватывал мясную и молочную продукцию, рыбу, овощи и фрукты. География поставщиков, попавших под запрет, расширялась постепенно. На старте это были США, страны Евросоюза, Австралия, Норвегия и Канада. Позже к ним добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Ещё позднее — Великобритания и Новая Зеландия. Менялся и товарный перечень. В 2017 году под ограничения попали живые свиньи (кроме чистопородных племенных), а также отдельные виды субпродуктов и животных жиров.

Как работает механизм эмбарго?

Российская модель эмбарго отличается не только самим запретом на ввоз, но и жёсткими правилами обращения с попавшей под него продукцией. С 2015 года товары, выявленные при попытке нелегального ввоза, подлежат уничтожению по установленной процедуре. Что касается транзита, то для него действуют особые условия контроля — в частности, обязательное использование пломб ГЛОНАСС и сопроводительных учётных документов. Таким образом, эмбарго функционирует не только как заслон на границе, но и как сквозная система отслеживания на всём маршруте движения подпадающих под запрет грузов.

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Почему эмбарго продолжает действовать?

Сегодняшнее продление происходит в условиях, заметно отличающихся от ситуации 2014 года. Изначальная цель — заместить значительную долю европейского и американского импорта — постепенно трансформировалась в более масштабную задачу: перестроить географию внешних поставок в целом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признавал, что решение о введении продэмбарго десять лет назад было рискованным, но отмечал, что за прошедшее время Россия сумела заменить импорт собственной продукцией. Продление меры до 2028 года ясно даёт понять: курс на продовольственную самостоятельность остаётся приоритетом, а эмбарго — не временный инструмент, а долгосрочный элемент экономической политики.

Источники:

https://www.pnp.ru

https://agroexpert.press

https://www.imemo.ru

https://www.pnp.ru