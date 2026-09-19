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CENTCOM: США помогли вывезти 1 млрд баррелей нефти через Ормузский пролив

USAID U.S. Agency for International Development / Flickr.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что американские военные оказали содействие в транзите более одного миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив за последнее время.

«Силы CENTCOM помогли вывезти из Персидского залива свыше одного миллиарда баррелей нефти. Этот один миллиард баррелей нефти был вывезен через Ормузский пролив в последние пару месяцев», — сообщил Брэд Купер в соцсети.

По его словам, США помогли более чем двум тысячам коммерческим судам при проходе через пролив.

Отметим, ранее судоходство через Ормузский пролив практически остановилось на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли во многих странах.
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ПолитикаОрмузский проливСША
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