Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупредил о возможном резком росте мировых цен на нефть и топливо в случае введения США новых санкций против России. Голосование по соответствующим мерам в палате представителей Конгресса США ожидается на следующей неделе.

Комментируя планы американских законодателей, Дмитриев обратил внимание на ситуацию вокруг ключевых морских маршрутов для поставок энергоресурсов. В частности, он упомянул закрытый Ормузский пролив и сложную обстановку в районе Баб-эль-Мандебского пролива, которые могут усилить риски для мирового рынка нефти.

По оценке Дмитриева, при дальнейшем ухудшении ситуации стоимость нефти может вырасти со 105 до более чем 150 долларов за баррель, а цена бензина в США — приблизиться к 6 долларам за галлон. Его заявление сопровождалось ироничной оценкой действий американских политиков накануне выборов в Конгресс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что против России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое превышает количество ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых.