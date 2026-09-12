Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
306

Дмитриев предупредил о скачке цен на топливо из-за санкций США

Kremlin Pool / www.globallookpress.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупредил о возможном резком росте мировых цен на нефть и топливо в случае введения США новых санкций против России. Голосование по соответствующим мерам в палате представителей Конгресса США ожидается на следующей неделе.

Комментируя планы американских законодателей, Дмитриев обратил внимание на ситуацию вокруг ключевых морских маршрутов для поставок энергоресурсов. В частности, он упомянул закрытый Ормузский пролив и сложную обстановку в районе Баб-эль-Мандебского пролива, которые могут усилить риски для мирового рынка нефти.

По оценке Дмитриева, при дальнейшем ухудшении ситуации стоимость нефти может вырасти со 105 до более чем 150 долларов за баррель, а цена бензина в США — приблизиться к 6 долларам за галлон. Его заявление сопровождалось ироничной оценкой действий американских политиков накануне выборов в Конгресс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что против России введено более 30 тысяч санкций, что почти вдвое превышает количество ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ДеньгиКирилл Дмитриевнефтьсанкции
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть