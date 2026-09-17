Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
78

Путин заявил, что российский бизнес работает устойчиво

кадр из видео / kremlin.ru
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Российские компании и предприятия работают устойчиво, заявил президент страны Владимир Путин.

«Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда», - сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Путин заявил, что российский бизнес работает устойчиво

Российские компании и предприятия работают устойчиво, заявил президент страны Владимир Путин.

«Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда», - сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Он также отметил, что уровень безработицы в России составляет 2,3%, это почти исторический минимум.

По словам Путина, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям, рост валового внутреннего продукта  (ВВП) по итогам текущего года будет в пределах 1 процента.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ДеньгиКомпаниироссийский бизнесВладимир Путинустойчиво
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть