Российские компании и предприятия работают устойчиво, заявил президент страны Владимир Путин.

«Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда», - сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Путин заявил, что российский бизнес работает устойчиво

Российские компании и предприятия работают устойчиво, заявил президент страны Владимир Путин.

«Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда», - сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Он также отметил, что уровень безработицы в России составляет 2,3%, это почти исторический минимум.

По словам Путина, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям, рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам текущего года будет в пределах 1 процента.